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В Европе считают Шольца и Макрона "хромыми утками", пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2024
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13:44 28.05.2024 (обновлено: 14:02 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/evropa-1948887607.html
В Европе считают Шольца и Макрона "хромыми утками", пишут СМИ
В Европе считают Шольца и Макрона "хромыми утками", пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2024
В Европе считают Шольца и Макрона "хромыми утками", пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц стали для остальных европейских лидеров "хромыми утками", неэффективными политиками, которые, скорее РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:44
2024-05-28T14:02
в мире
германия
франция
париж
эммануэль макрон
олаф шольц
евросоюз
politico
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц стали для остальных европейских лидеров "хромыми утками", неэффективными политиками, которые, скорее всего, не смогут остаться на своем посту, другие страны сомневаются, что Париж и Берлин должны и далее определять повестку сообщества, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатические источники. По слова источника издания, в ходе проходящего в эти дни визита в ФРГ Макрон хочет совместно с Шольцем "обозначить повестку дня" и "расставить стратегические приоритеты" для будущего ЕС. "Новая опасность для Европы заключается в том, что Шольц и Макрон все больше выглядят хромыми утками в глазах их коллег - европейских лидеров", - пишет издание. Как указывает Politico, в Евросоюзе все больше рассматривают Шольца и Макрона как "политически ослабленных на домашнем фронте" и не способных "вселить уверенность в общее видение" ЕС. "Проблема в том, что Европа не уверена, что эти двое – знаменитый франко-немецкий двигатель европейского проекта – должны оставаться у руля", - отмечает газета. Как пишет Politico, критики глав ФРГ и Франции считают, что их экономическая и политическая слабость, а также напряженные отношения Макрона и Шольца могут подорвать вес их слова при назначении новых лиц на ключевые посты ЕС после грядущих выборов в Европарламент. "Нам не нравится, когда франко-немецкая пара слишком сильна, но и не нравится, когда они слишком слабы, потому что ничего не делается", - приводит издание слова неназванного дипломатического работника из ЕС. В воскресенье Макрон начал трехдневную поездку в ФРГ – первый за 24 года официальный визит французского лидера в страну. Как отмечал Елисейский дворец, у Парижа и Берлина сохраняется множество разногласий. Принципиальным вопросом остаётся вопрос отправки войск на Украину, поднятый Макроном в феврале, который не нашёл поддержки немецкого канцлера. При этом производство вооружений на территории Украины является общим интересом для обеих стран. Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере и производить, и закупать европейские, а не американские вооружения. При этом ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали уже 20 европейских стран, включая страны-члены НАТО, а также Швецию, Швейцарию и Австрию. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году.
https://ria.ru/20240301/sholts-1930546828.html
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в мире, германия, франция, париж, эммануэль макрон, олаф шольц, евросоюз, politico, европарламент
В мире, Германия, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Евросоюз, Politico, Европарламент
В Европе считают Шольца и Макрона "хромыми утками", пишут СМИ

Politico: Макрон и Шольц стали для других европейских лидеров "хромыми утками"

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц стали для остальных европейских лидеров "хромыми утками", неэффективными политиками, которые, скорее всего, не смогут остаться на своем посту, другие страны сомневаются, что Париж и Берлин должны и далее определять повестку сообщества, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.
По слова источника издания, в ходе проходящего в эти дни визита в ФРГ Макрон хочет совместно с Шольцем "обозначить повестку дня" и "расставить стратегические приоритеты" для будущего ЕС.
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"Новая опасность для Европы заключается в том, что Шольц и Макрон все больше выглядят хромыми утками в глазах их коллег - европейских лидеров", - пишет издание.
Как указывает Politico, в Евросоюзе все больше рассматривают Шольца и Макрона как "политически ослабленных на домашнем фронте" и не способных "вселить уверенность в общее видение" ЕС.
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"Проблема в том, что Европа не уверена, что эти двое – знаменитый франко-немецкий двигатель европейского проекта – должны оставаться у руля", - отмечает газета.
Как пишет Politico, критики глав ФРГ и Франции считают, что их экономическая и политическая слабость, а также напряженные отношения Макрона и Шольца могут подорвать вес их слова при назначении новых лиц на ключевые посты ЕС после грядущих выборов в Европарламент.
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"Нам не нравится, когда франко-немецкая пара слишком сильна, но и не нравится, когда они слишком слабы, потому что ничего не делается", - приводит издание слова неназванного дипломатического работника из ЕС.
В воскресенье Макрон начал трехдневную поездку в ФРГ – первый за 24 года официальный визит французского лидера в страну.
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Как отмечал Елисейский дворец, у Парижа и Берлина сохраняется множество разногласий. Принципиальным вопросом остаётся вопрос отправки войск на Украину, поднятый Макроном в феврале, который не нашёл поддержки немецкого канцлера. При этом производство вооружений на территории Украины является общим интересом для обеих стран.
Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере и производить, и закупать европейские, а не американские вооружения. При этом ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали уже 20 европейских стран, включая страны-члены НАТО, а также Швецию, Швейцарию и Австрию. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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