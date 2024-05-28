https://ria.ru/20240528/evropa-1948887607.html

В Европе считают Шольца и Макрона "хромыми утками", пишут СМИ

В Европе считают Шольца и Макрона "хромыми утками", пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2024

В Европе считают Шольца и Макрона "хромыми утками", пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц стали для остальных европейских лидеров "хромыми утками", неэффективными политиками, которые, скорее РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:44

2024-05-28T13:44

2024-05-28T14:02

в мире

германия

франция

париж

эммануэль макрон

олаф шольц

евросоюз

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_399e41d23f4ab27bd1ea106861978faf.jpg

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц стали для остальных европейских лидеров "хромыми утками", неэффективными политиками, которые, скорее всего, не смогут остаться на своем посту, другие страны сомневаются, что Париж и Берлин должны и далее определять повестку сообщества, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатические источники. По слова источника издания, в ходе проходящего в эти дни визита в ФРГ Макрон хочет совместно с Шольцем "обозначить повестку дня" и "расставить стратегические приоритеты" для будущего ЕС. "Новая опасность для Европы заключается в том, что Шольц и Макрон все больше выглядят хромыми утками в глазах их коллег - европейских лидеров", - пишет издание. Как указывает Politico, в Евросоюзе все больше рассматривают Шольца и Макрона как "политически ослабленных на домашнем фронте" и не способных "вселить уверенность в общее видение" ЕС. "Проблема в том, что Европа не уверена, что эти двое – знаменитый франко-немецкий двигатель европейского проекта – должны оставаться у руля", - отмечает газета. Как пишет Politico, критики глав ФРГ и Франции считают, что их экономическая и политическая слабость, а также напряженные отношения Макрона и Шольца могут подорвать вес их слова при назначении новых лиц на ключевые посты ЕС после грядущих выборов в Европарламент. "Нам не нравится, когда франко-немецкая пара слишком сильна, но и не нравится, когда они слишком слабы, потому что ничего не делается", - приводит издание слова неназванного дипломатического работника из ЕС. В воскресенье Макрон начал трехдневную поездку в ФРГ – первый за 24 года официальный визит французского лидера в страну. Как отмечал Елисейский дворец, у Парижа и Берлина сохраняется множество разногласий. Принципиальным вопросом остаётся вопрос отправки войск на Украину, поднятый Макроном в феврале, который не нашёл поддержки немецкого канцлера. При этом производство вооружений на территории Украины является общим интересом для обеих стран. Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере и производить, и закупать европейские, а не американские вооружения. При этом ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали уже 20 европейских стран, включая страны-члены НАТО, а также Швецию, Швейцарию и Австрию. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году.

https://ria.ru/20240301/sholts-1930546828.html

https://ria.ru/20240527/germaniya-1948638779.html

https://ria.ru/20240527/foto-1948788904.html

https://ria.ru/20240528/politolog-1948811083.html

https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html

германия

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, франция, париж, эммануэль макрон, олаф шольц, евросоюз, politico, европарламент