Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и Харбинская таможня помогут нарастить экспорт "Сделано в России" - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/eksport-1948913379.html
РЭЦ и Харбинская таможня помогут нарастить экспорт "Сделано в России"
РЭЦ и Харбинская таможня помогут нарастить экспорт "Сделано в России" - РИА Новости, 28.05.2024
РЭЦ и Харбинская таможня помогут нарастить экспорт "Сделано в России"
Делегация Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) посетила офис Харбинской таможни, где провела рабочую встречу по вопросам сотрудничества в сфере... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:04
2024-05-28T15:04
экономика
россия
харбин
хэйлунцзян
технологии
таможня
китай
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Делегация Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) посетила офис Харбинской таможни, где провела рабочую встречу по вопросам сотрудничества в сфере поддержки поставок российской продукции, сообщает центр."Совместно с нашими коллегами из контролирующего органа мы обсудили текущую ситуацию по направлению товаропотока российских товаров в провинцию Хэйлунцзян, рассказали о преимуществах и основной цели программы сертификации "Сделано в России" и подняли самые актуальные вопросы на повестке российско-китайских внешнеторговых отношений. Итогом стал план действий, который мы вместе с коллегами из Харбина будем реализовывать для создания еще более благоприятных условий для бизнеса наших стран", - сообщит директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.По итогам встречи представители РЭЦ и Харбинской таможни договорились об использовании в пилотном режиме программы сертификации "Сделано в России" в качестве инструмента по поддержке поставок в Китае оригинальной и высококачественной продукции, а также синхронизировать усилия по сертификации и упрощению доступа российских товаров на китайский рынок.Сертификация "Сделано в России" подтверждают соответствие продукции улучшенным свойствам и характеристикам (надежность, экологичность, органическое происхождение и уникальность). Проводится на безвозмездной основе. Получить сертификат и стать участником программы поддержки "Сделано в России" могут производители любой несырьевой продукции.Всего уже более 100 производителей из самых разных отраслей получили сертификат "Сделано в России" на более чем 1000 товарных позиций. Среди них, в частности, такие бренды, как "Дядя Ваня", BRandICE (Московская фабрика мороженого АО "БРПИ"), "Абрау-Дюрсо", "ЭкоНива", "Макфа", НПО "Броня" и другие.Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.Напомним, в Харбине с 16 по 26 мая прошел второй фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России". Местные жители и бизнес-сообщество смогли познакомиться с разнообразной продукцией компаний со всей России, а также с российскими традициями и культурой.
https://ria.ru/20240508/tovary-1944613907.html
https://ria.ru/20240527/brend-1948557367.html
россия
харбин
хэйлунцзян
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_afa33a18fa386301bcd20024c4a0fd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, харбин, хэйлунцзян, технологии, таможня, китай, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia), экспорт
Экономика, Россия, Харбин, Хэйлунцзян, Технологии, таможня, Китай, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бренд Сделано в России (Made in Russia), Экспорт

РЭЦ и Харбинская таможня помогут нарастить экспорт "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Делегация Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) посетила офис Харбинской таможни, где провела рабочую встречу по вопросам сотрудничества в сфере поддержки поставок российской продукции, сообщает центр.
"Совместно с нашими коллегами из контролирующего органа мы обсудили текущую ситуацию по направлению товаропотока российских товаров в провинцию Хэйлунцзян, рассказали о преимуществах и основной цели программы сертификации "Сделано в России" и подняли самые актуальные вопросы на повестке российско-китайских внешнеторговых отношений. Итогом стал план действий, который мы вместе с коллегами из Харбина будем реализовывать для создания еще более благоприятных условий для бизнеса наших стран", - сообщит директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Российские товары и хоккей продвигают в Китае продукцию "Сделано в России"
8 мая, 11:06
По итогам встречи представители РЭЦ и Харбинской таможни договорились об использовании в пилотном режиме программы сертификации "Сделано в России" в качестве инструмента по поддержке поставок в Китае оригинальной и высококачественной продукции, а также синхронизировать усилия по сертификации и упрощению доступа российских товаров на китайский рынок.
Сертификация "Сделано в России" подтверждают соответствие продукции улучшенным свойствам и характеристикам (надежность, экологичность, органическое происхождение и уникальность). Проводится на безвозмездной основе. Получить сертификат и стать участником программы поддержки "Сделано в России" могут производители любой несырьевой продукции.
Всего уже более 100 производителей из самых разных отраслей получили сертификат "Сделано в России" на более чем 1000 товарных позиций. Среди них, в частности, такие бренды, как "Дядя Ваня", BRandICE (Московская фабрика мороженого АО "БРПИ"), "Абрау-Дюрсо", "ЭкоНива", "Макфа", НПО "Броня" и другие.
Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
Напомним, в Харбине с 16 по 26 мая прошел второй фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России". Местные жители и бизнес-сообщество смогли познакомиться с разнообразной продукцией компаний со всей России, а также с российскими традициями и культурой.
Русский краб покоряет китайский рынок под брендом Сделано в России - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
"Русский краб" покоряет китайский рынок под брендом "Сделано в России
27 мая, 10:57
 
ЭкономикаРоссияХарбинХэйлунцзянТехнологиитаможняКитайРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)Экспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала