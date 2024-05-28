https://ria.ru/20240528/eksport-1948913379.html

РЭЦ и Харбинская таможня помогут нарастить экспорт "Сделано в России"

РЭЦ и Харбинская таможня помогут нарастить экспорт "Сделано в России" - РИА Новости, 28.05.2024

РЭЦ и Харбинская таможня помогут нарастить экспорт "Сделано в России"

Делегация Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) посетила офис Харбинской таможни, где провела рабочую встречу по вопросам сотрудничества в сфере... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:04

2024-05-28T15:04

2024-05-28T15:04

экономика

россия

харбин

хэйлунцзян

технологии

таможня

китай

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Делегация Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) посетила офис Харбинской таможни, где провела рабочую встречу по вопросам сотрудничества в сфере поддержки поставок российской продукции, сообщает центр."Совместно с нашими коллегами из контролирующего органа мы обсудили текущую ситуацию по направлению товаропотока российских товаров в провинцию Хэйлунцзян, рассказали о преимуществах и основной цели программы сертификации "Сделано в России" и подняли самые актуальные вопросы на повестке российско-китайских внешнеторговых отношений. Итогом стал план действий, который мы вместе с коллегами из Харбина будем реализовывать для создания еще более благоприятных условий для бизнеса наших стран", - сообщит директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.По итогам встречи представители РЭЦ и Харбинской таможни договорились об использовании в пилотном режиме программы сертификации "Сделано в России" в качестве инструмента по поддержке поставок в Китае оригинальной и высококачественной продукции, а также синхронизировать усилия по сертификации и упрощению доступа российских товаров на китайский рынок.Сертификация "Сделано в России" подтверждают соответствие продукции улучшенным свойствам и характеристикам (надежность, экологичность, органическое происхождение и уникальность). Проводится на безвозмездной основе. Получить сертификат и стать участником программы поддержки "Сделано в России" могут производители любой несырьевой продукции.Всего уже более 100 производителей из самых разных отраслей получили сертификат "Сделано в России" на более чем 1000 товарных позиций. Среди них, в частности, такие бренды, как "Дядя Ваня", BRandICE (Московская фабрика мороженого АО "БРПИ"), "Абрау-Дюрсо", "ЭкоНива", "Макфа", НПО "Броня" и другие.Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.Напомним, в Харбине с 16 по 26 мая прошел второй фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России". Местные жители и бизнес-сообщество смогли познакомиться с разнообразной продукцией компаний со всей России, а также с российскими традициями и культурой.

https://ria.ru/20240508/tovary-1944613907.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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