РЭЦ и Харбинская таможня помогут нарастить экспорт "Сделано в России"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Делегация Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) посетила офис Харбинской таможни, где провела рабочую встречу по вопросам сотрудничества в сфере поддержки поставок российской продукции, сообщает центр.
"Совместно с нашими коллегами из контролирующего органа мы обсудили текущую ситуацию по направлению товаропотока российских товаров в провинцию Хэйлунцзян, рассказали о преимуществах и основной цели программы сертификации "Сделано в России" и подняли самые актуальные вопросы на повестке российско-китайских внешнеторговых отношений. Итогом стал план действий, который мы вместе с коллегами из Харбина будем реализовывать для создания еще более благоприятных условий для бизнеса наших стран", - сообщит директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
По итогам встречи представители РЭЦ и Харбинской таможни договорились об использовании в пилотном режиме программы сертификации "Сделано в России" в качестве инструмента по поддержке поставок в Китае оригинальной и высококачественной продукции, а также синхронизировать усилия по сертификации и упрощению доступа российских товаров на китайский рынок.
Сертификация "Сделано в России" подтверждают соответствие продукции улучшенным свойствам и характеристикам (надежность, экологичность, органическое происхождение и уникальность). Проводится на безвозмездной основе. Получить сертификат и стать участником программы поддержки "Сделано в России" могут производители любой несырьевой продукции.
Всего уже более 100 производителей из самых разных отраслей получили сертификат "Сделано в России" на более чем 1000 товарных позиций. Среди них, в частности, такие бренды, как "Дядя Ваня", BRandICE (Московская фабрика мороженого АО "БРПИ"), "Абрау-Дюрсо", "ЭкоНива", "Макфа", НПО "Броня" и другие.
Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
Напомним, в Харбине с 16 по 26 мая прошел второй фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России". Местные жители и бизнес-сообщество смогли познакомиться с разнообразной продукцией компаний со всей России, а также с российскими традициями и культурой.