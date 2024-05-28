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Молдавия готовится к радикальному сценарию в Приднестровье, заявил эксперт - РИА Новости, 28.05.2024
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11:30 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/ekspert-1948844265.html
Молдавия готовится к радикальному сценарию в Приднестровье, заявил эксперт
Молдавия готовится к радикальному сценарию в Приднестровье, заявил эксперт - РИА Новости, 28.05.2024
Молдавия готовится к радикальному сценарию в Приднестровье, заявил эксперт
Отказ Молдавии от ранее подписанных с Тирасполем документов означает подготовку к радикальному сценарию в приднестровском вопросе, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:30
2024-05-28T11:30
в мире
молдавия
кишинев
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ТИРАСПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Отказ Молдавии от ранее подписанных с Тирасполем документов означает подготовку к радикальному сценарию в приднестровском вопросе, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. Ранее главный переговорщик Кишинева, молдавский вице-премьер Олег Серебрян заявил в СМИ, что Кишинев не собирается в рамках текущего диалога с Приднестровьем учитывать и принимать во внимание договоренности, подписанные в 1990-е и 2000-е годы. "Отказ Кишинева от переговорного процесса и от всех подписанных документов означает, что власти, действующие пока в Молдавии, готовятся к радикальным сценариям после проведения в стране президентских выборов", - сказал Шорников. По его словам, Серебрян в последнее время довольно часто "одаривает инсайдами о том, что происходит в головах молдавской власти". Но заглянуть в их мысли мало приятного, заявил собеседник агентства. Эксперт предположил два варианта возможного развития событий. "Первый вариант – победа (действующего молдавского президента) Майи Санду на выборах и успех еврореферендума, что означает немедленный отказ Молдавии от своего конституционного нейтралитета и скатывание ее в конфликт с Россией через эскалацию напряженности с Приднестровьем. Второй вариант – поражение Санду и провал еврореферендума – тут вполне следует ожидать проевропейского майдана в Кишиневе с запуском процессов форсированной "унири" (объединения - ред.) с Румынией. И в первом, и во втором случае о переговорном процессе придется забыть навсегда", - отметил эксперт. По его словам, ждать парламентских выборов в Молдавии, на которых правящая партия точно утратит большинство, а конфигурация фронта на Украине изменится до неузнаваемости, западные кураторы, видимо, не могут, а потому готовятся использовать регион для расширения зоны украинского кризиса. "Самое печальное в этой истории, что степень свободы молдавских властей сведена к минимуму. Отвертеться от эскалации напряженности в регионе у них шансов мало. Более того, гипотетический вооруженный конфликт Молдавии с Приднестровьем грозит втягиванием в воронку войны Румынии – страны-члена НАТО. В Бухаресте это хорошо понимают, оттого мы все чаще слышим призывы румынских политиков к Кишиневу мирно отказаться от Приднестровья", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно.
https://ria.ru/20240228/moldavia-1930066473.html
https://ria.ru/20240513/moldaviya-1945585327.html
https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946679351.html
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в мире, молдавия, кишинев, румыния, майя санду, нато, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Майя Санду, НАТО, ОБСЕ
Молдавия готовится к радикальному сценарию в Приднестровье, заявил эксперт

Эксперт: власти Молдавии готовятся к радикальным сценариям после выборов

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Отказ Молдавии от ранее подписанных с Тирасполем документов означает подготовку к радикальному сценарию в приднестровском вопросе, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
Ранее главный переговорщик Кишинева, молдавский вице-премьер Олег Серебрян заявил в СМИ, что Кишинев не собирается в рамках текущего диалога с Приднестровьем учитывать и принимать во внимание договоренности, подписанные в 1990-е и 2000-е годы.
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"Отказ Кишинева от переговорного процесса и от всех подписанных документов означает, что власти, действующие пока в Молдавии, готовятся к радикальным сценариям после проведения в стране президентских выборов", - сказал Шорников.
По его словам, Серебрян в последнее время довольно часто "одаривает инсайдами о том, что происходит в головах молдавской власти". Но заглянуть в их мысли мало приятного, заявил собеседник агентства.
Эксперт предположил два варианта возможного развития событий. "Первый вариант – победа (действующего молдавского президента) Майи Санду на выборах и успех еврореферендума, что означает немедленный отказ Молдавии от своего конституционного нейтралитета и скатывание ее в конфликт с Россией через эскалацию напряженности с Приднестровьем. Второй вариант – поражение Санду и провал еврореферендума – тут вполне следует ожидать проевропейского майдана в Кишиневе с запуском процессов форсированной "унири" (объединения - ред.) с Румынией. И в первом, и во втором случае о переговорном процессе придется забыть навсегда", - отметил эксперт.
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По его словам, ждать парламентских выборов в Молдавии, на которых правящая партия точно утратит большинство, а конфигурация фронта на Украине изменится до неузнаваемости, западные кураторы, видимо, не могут, а потому готовятся использовать регион для расширения зоны украинского кризиса. "Самое печальное в этой истории, что степень свободы молдавских властей сведена к минимуму. Отвертеться от эскалации напряженности в регионе у них шансов мало. Более того, гипотетический вооруженный конфликт Молдавии с Приднестровьем грозит втягиванием в воронку войны Румынии – страны-члена НАТО. В Бухаресте это хорошо понимают, оттого мы все чаще слышим призывы румынских политиков к Кишиневу мирно отказаться от Приднестровья", - подчеркнул Шорников.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно.
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