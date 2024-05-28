https://ria.ru/20240528/ege-1949146998.html

В Воронеже проверяют информацию о досмотре школьниц перед ЕГЭ

В Воронеже проверяют информацию о досмотре школьниц перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024

В Воронеже проверяют информацию о досмотре школьниц перед ЕГЭ

Министерство образования Воронежской области изучает ситуацию в одной из школ Воронежа, где, по сообщениям местных Telegram-каналов, выпускниц заставляли... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-28T22:15

2024-05-28T22:15

2024-05-29T15:26

воронежская область

воронеж

единый государственный экзамен (егэ)

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Министерство образования Воронежской области изучает ситуацию в одной из школ Воронежа, где, по сообщениям местных Telegram-каналов, выпускниц заставляли раздеваться перед ЕГЭ для досмотра в поисках телефонов, сообщил журналистам представитель областного правительства. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. Как писал канал "Мой и твой Воронеж", девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". Также сообщалось, что девушки проходили через металлоискатель по 5-10 раз, и у многих групп экзамен начался намного позже назначенного времени. "Ситуацию изучают в министерстве образования Воронежской области. Запрошены записи с камер видеонаблюдения. На основе их изучения будут сделаны выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена", - сообщил представитель регионального правительства. Он также отметил, что экзаменационная кампания в этом году "проходит в условиях особого внимания к мерам безопасности". "Просим выпускников и их родителей учесть это", - добавил он.

https://ria.ru/20240524/ekzameny-1948259793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронежская область, воронеж, единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже