https://ria.ru/20240528/ege-1949146998.html
В Воронеже проверяют информацию о досмотре школьниц перед ЕГЭ
В Воронеже проверяют информацию о досмотре школьниц перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024
В Воронеже проверяют информацию о досмотре школьниц перед ЕГЭ
Министерство образования Воронежской области изучает ситуацию в одной из школ Воронежа, где, по сообщениям местных Telegram-каналов, выпускниц заставляли... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-28T22:15
2024-05-28T22:15
2024-05-29T15:26
воронежская область
воронеж
единый государственный экзамен (егэ)
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Министерство образования Воронежской области изучает ситуацию в одной из школ Воронежа, где, по сообщениям местных Telegram-каналов, выпускниц заставляли раздеваться перед ЕГЭ для досмотра в поисках телефонов, сообщил журналистам представитель областного правительства. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. Как писал канал "Мой и твой Воронеж", девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". Также сообщалось, что девушки проходили через металлоискатель по 5-10 раз, и у многих групп экзамен начался намного позже назначенного времени. "Ситуацию изучают в министерстве образования Воронежской области. Запрошены записи с камер видеонаблюдения. На основе их изучения будут сделаны выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена", - сообщил представитель регионального правительства. Он также отметил, что экзаменационная кампания в этом году "проходит в условиях особого внимания к мерам безопасности". "Просим выпускников и их родителей учесть это", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, воронеж, единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Воронежская область, Воронеж, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
В Воронеже проверяют информацию о досмотре школьниц перед ЕГЭ
Власти проверяют информацию о некорректном досмотре школьниц на ЕГЭ в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Министерство образования Воронежской области изучает ситуацию в одной из школ Воронежа, где, по сообщениям местных Telegram-каналов, выпускниц заставляли раздеваться перед ЕГЭ для досмотра в поисках телефонов, сообщил журналистам представитель областного правительства.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. Как писал канал "Мой и твой Воронеж", девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". Также сообщалось, что девушки проходили через металлоискатель по 5-10 раз, и у многих групп экзамен начался намного позже назначенного времени.
«
"Ситуацию изучают в министерстве образования Воронежской области. Запрошены записи с камер видеонаблюдения. На основе их изучения будут сделаны выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена", - сообщил представитель регионального правительства.
Он также отметил, что экзаменационная кампания в этом году "проходит в условиях особого внимания к мерам безопасности".
"Просим выпускников и их родителей учесть это", - добавил он.