https://ria.ru/20240528/duda-1949003672.html
Польша готова обеспечить поставки боеприпасов на Украину, заявил Дуда
Польша готова обеспечить поставки боеприпасов на Украину, заявил Дуда - РИА Новости, 28.05.2024
Польша готова обеспечить поставки боеприпасов на Украину, заявил Дуда
Польша готова задействовать все необходимые инструменты для того, чтобы обеспечить скорейшие поставки на Украину боеприпасов, собранных в рамках "чешской... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:16
2024-05-28T21:16
2024-05-28T21:16
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ПРАГА, 28 мая - РИА Новости. Польша готова задействовать все необходимые инструменты для того, чтобы обеспечить скорейшие поставки на Украину боеприпасов, собранных в рамках "чешской инициативы", заявил во вторник в Праге перед началом встречи лидеров ряда европейских стран польский президент Анджей Дуда. "Когда мы смотрим на ситуацию на российско-украинском фронте, то видим, какую большую роль играет артиллерия. Мы надеемся, что скорейшие поставки артиллерийских снарядов (на Украину) изменят негативную тенденцию на фронте. Польше предстоит здесь сыграть важную роль как организатору логистики. В ходе нынешней встречи я хочу подтвердить полную готовность Польши мобилизовать все необходимые инструменты для того, чтобы была обеспечена скорейшая поставка боеприпасов на Украину", - сказал Дуда. Ранее чешский премьер Петр Фиала сообщил, что в рамках так называемой чешской инициативы по поставке на Украину боеприпасов из третьих стран на данный момент приняли участие 15 государств, собравшие в общей сложности 1,6 миллиарда евро. По словам Фиалы, первые поставки "десятков тысяч артснарядов калибра 155 миллиметров" на Украину могут последовать уже в июне.
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948992598.html
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в мире, украина, польша, прага, анджей дуда, петр фиала
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Прага, Анджей Дуда, Петр Фиала
Польша готова обеспечить поставки боеприпасов на Украину, заявил Дуда
Дуда: Польша готова обеспечить скорейшие поставки боеприпасов на Украину