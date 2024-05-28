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Польша готова обеспечить поставки боеприпасов на Украину, заявил Дуда - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/duda-1949003672.html
Польша готова обеспечить поставки боеприпасов на Украину, заявил Дуда
Польша готова обеспечить поставки боеприпасов на Украину, заявил Дуда - РИА Новости, 28.05.2024
Польша готова обеспечить поставки боеприпасов на Украину, заявил Дуда
Польша готова задействовать все необходимые инструменты для того, чтобы обеспечить скорейшие поставки на Украину боеприпасов, собранных в рамках "чешской... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:16
2024-05-28T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
прага
анджей дуда
петр фиала
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ПРАГА, 28 мая - РИА Новости. Польша готова задействовать все необходимые инструменты для того, чтобы обеспечить скорейшие поставки на Украину боеприпасов, собранных в рамках "чешской инициативы", заявил во вторник в Праге перед началом встречи лидеров ряда европейских стран польский президент Анджей Дуда. "Когда мы смотрим на ситуацию на российско-украинском фронте, то видим, какую большую роль играет артиллерия. Мы надеемся, что скорейшие поставки артиллерийских снарядов (на Украину) изменят негативную тенденцию на фронте. Польше предстоит здесь сыграть важную роль как организатору логистики. В ходе нынешней встречи я хочу подтвердить полную готовность Польши мобилизовать все необходимые инструменты для того, чтобы была обеспечена скорейшая поставка боеприпасов на Украину", - сказал Дуда. Ранее чешский премьер Петр Фиала сообщил, что в рамках так называемой чешской инициативы по поставке на Украину боеприпасов из третьих стран на данный момент приняли участие 15 государств, собравшие в общей сложности 1,6 миллиарда евро. По словам Фиалы, первые поставки "десятков тысяч артснарядов калибра 155 миллиметров" на Украину могут последовать уже в июне.
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948992598.html
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в мире, украина, польша, прага, анджей дуда, петр фиала
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Прага, Анджей Дуда, Петр Фиала
Польша готова обеспечить поставки боеприпасов на Украину, заявил Дуда

Дуда: Польша готова обеспечить скорейшие поставки боеприпасов на Украину

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 28 мая - РИА Новости. Польша готова задействовать все необходимые инструменты для того, чтобы обеспечить скорейшие поставки на Украину боеприпасов, собранных в рамках "чешской инициативы", заявил во вторник в Праге перед началом встречи лидеров ряда европейских стран польский президент Анджей Дуда.
«
"Когда мы смотрим на ситуацию на российско-украинском фронте, то видим, какую большую роль играет артиллерия. Мы надеемся, что скорейшие поставки артиллерийских снарядов (на Украину) изменят негативную тенденцию на фронте. Польше предстоит здесь сыграть важную роль как организатору логистики. В ходе нынешней встречи я хочу подтвердить полную готовность Польши мобилизовать все необходимые инструменты для того, чтобы была обеспечена скорейшая поставка боеприпасов на Украину", - сказал Дуда.
Ранее чешский премьер Петр Фиала сообщил, что в рамках так называемой чешской инициативы по поставке на Украину боеприпасов из третьих стран на данный момент приняли участие 15 государств, собравшие в общей сложности 1,6 миллиарда евро. По словам Фиалы, первые поставки "десятков тысяч артснарядов калибра 155 миллиметров" на Украину могут последовать уже в июне.
Вид на Львов - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
С новым названием. В США заявили, что на месте Украины будет другая страна
Вчера, 19:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаПрагаАнджей ДудаПетр Фиала
 
 
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