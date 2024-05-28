https://ria.ru/20240528/duda-1949003672.html

Польша готова обеспечить поставки боеприпасов на Украину, заявил Дуда

Польша готова обеспечить поставки боеприпасов на Украину, заявил Дуда - РИА Новости, 28.05.2024

Польша готова обеспечить поставки боеприпасов на Украину, заявил Дуда

Польша готова задействовать все необходимые инструменты для того, чтобы обеспечить скорейшие поставки на Украину боеприпасов, собранных в рамках "чешской... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T21:16

2024-05-28T21:16

2024-05-28T21:16

специальная военная операция на украине

в мире

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анджей дуда

петр фиала

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ПРАГА, 28 мая - РИА Новости. Польша готова задействовать все необходимые инструменты для того, чтобы обеспечить скорейшие поставки на Украину боеприпасов, собранных в рамках "чешской инициативы", заявил во вторник в Праге перед началом встречи лидеров ряда европейских стран польский президент Анджей Дуда. "Когда мы смотрим на ситуацию на российско-украинском фронте, то видим, какую большую роль играет артиллерия. Мы надеемся, что скорейшие поставки артиллерийских снарядов (на Украину) изменят негативную тенденцию на фронте. Польше предстоит здесь сыграть важную роль как организатору логистики. В ходе нынешней встречи я хочу подтвердить полную готовность Польши мобилизовать все необходимые инструменты для того, чтобы была обеспечена скорейшая поставка боеприпасов на Украину", - сказал Дуда. Ранее чешский премьер Петр Фиала сообщил, что в рамках так называемой чешской инициативы по поставке на Украину боеприпасов из третьих стран на данный момент приняли участие 15 государств, собравшие в общей сложности 1,6 миллиарда евро. По словам Фиалы, первые поставки "десятков тысяч артснарядов калибра 155 миллиметров" на Украину могут последовать уже в июне.

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948992598.html

украина

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в мире, украина, польша, прага, анджей дуда, петр фиала