https://ria.ru/20240528/drony-1948818429.html

Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов

Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов - РИА Новости, 28.05.2024

Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов

Российские пограничники в 2023 году сбиты свыше 1,3 тысячи украинских дронов, нарушивших государственную границу, из них более половины - с использованием... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T09:03

2024-05-28T09:03

2024-05-28T10:12

россия

украина

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники в 2023 году сбиты свыше 1,3 тысячи украинских дронов, нарушивших государственную границу, из них более половины - с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Средства борьбы с беспилотными авиационными системами давно стоят на вооружении пограничных органов. В службе по охране границы, прежде всего на украинском направлении, массово применяются как переносные устройства (так называемые антидроновые ружья), так и стационарные комплексы обнаружения и подавления каналов управления БПЛА, которые в условиях проведения специальной военной операции показали свою эффективность. В 2023 году пограничниками сбиты свыше 1300 дронов, нарушивших государственную границу с территории Украины, из них более половины с использованием технических средств РЭБ", - сказал Кулишов. "С учетом накопленного опыта перспективными направлениями технического оснащения пограничных органов останутся развитие беспилотных авиационных и морских систем, а также средств противодействия им", - добавил он.

https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность