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Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов - РИА Новости, 28.05.2024
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09:03 28.05.2024 (обновлено: 10:12 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/drony-1948818429.html
Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов
Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов - РИА Новости, 28.05.2024
Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов
Российские пограничники в 2023 году сбиты свыше 1,3 тысячи украинских дронов, нарушивших государственную границу, из них более половины - с использованием... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:03
2024-05-28T10:12
россия
украина
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники в 2023 году сбиты свыше 1,3 тысячи украинских дронов, нарушивших государственную границу, из них более половины - с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Средства борьбы с беспилотными авиационными системами давно стоят на вооружении пограничных органов. В службе по охране границы, прежде всего на украинском направлении, массово применяются как переносные устройства (так называемые антидроновые ружья), так и стационарные комплексы обнаружения и подавления каналов управления БПЛА, которые в условиях проведения специальной военной операции показали свою эффективность. В 2023 году пограничниками сбиты свыше 1300 дронов, нарушивших государственную границу с территории Украины, из них более половины с использованием технических средств РЭБ", - сказал Кулишов. "С учетом накопленного опыта перспективными направлениями технического оснащения пограничных органов останутся развитие беспилотных авиационных и морских систем, а также средств противодействия им", - добавил он.
https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html
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россия, украина, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Украина, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Пограничники за год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов

Российские пограничники в 2023 году сбили более 1,3 тысячи украинских дронов

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий пограничной службы ФСБ РФ
Военнослужащий пограничной службы ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащий пограничной службы ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники в 2023 году сбиты свыше 1,3 тысячи украинских дронов, нарушивших государственную границу, из них более половины - с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"Средства борьбы с беспилотными авиационными системами давно стоят на вооружении пограничных органов. В службе по охране границы, прежде всего на украинском направлении, массово применяются как переносные устройства (так называемые антидроновые ружья), так и стационарные комплексы обнаружения и подавления каналов управления БПЛА, которые в условиях проведения специальной военной операции показали свою эффективность. В 2023 году пограничниками сбиты свыше 1300 дронов, нарушивших государственную границу с территории Украины, из них более половины с использованием технических средств РЭБ", - сказал Кулишов.
"С учетом накопленного опыта перспективными направлениями технического оснащения пограничных органов останутся развитие беспилотных авиационных и морских систем, а также средств противодействия им", - добавил он.
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