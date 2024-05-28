https://ria.ru/20240528/doppomosch-1949005789.html

Макрон объявит о дополнительной помощи Киеву в ходе визита Зеленского

Макрон объявит о дополнительной помощи Киеву в ходе визита Зеленского - РИА Новости, 28.05.2024

Макрон объявит о дополнительной помощи Киеву в ходе визита Зеленского

Макрон заявил, что объявит о дальнейших намерениях Франции по помощи Украине в ходе визита Владимира Зеленского во Францию на следующей неделе. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T21:34

2024-05-28T21:34

2024-05-28T21:34

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Макрон заявил, что объявит о дальнейших намерениях Франции по помощи Украине в ходе визита Владимира Зеленского во Францию на следующей неделе. В ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Макрон отказался комментировать "несогласованные и неудачные" заявления украинской стороны по теме якобы уже принятого решения об отправке французских военных инструкторов на Украину. "У меня будет возможность, когда Зеленский отправится во Францию по случаю "Дня Д" (годовщины высадки союзников в Нормандии - ред.) на следующей неделе, объявить, что мы собираемся делать дальше в поддержку Украины", - сказал он. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. Ранее в ходе этой же пресс-конференции президент сообщил, что в "ближайшие дни" сообщит о дополнительной помощи Украине. В понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". После этого в министерстве обороны Франции сообщили, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все "является лишь одним из обсуждаемых вопросов" поддержки Киева.

https://ria.ru/20240528/urok-1949000117.html

https://ria.ru/20240528/makron-1948997122.html

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в мире, украина, франция, германия, владимир зеленский, александр сырский, киев