https://ria.ru/20240528/chernyshenko-1948831947.html
В 80 регионах определили руководителей по научно-технологическому развитию
В 80 регионах определили руководителей по научно-технологическому развитию - РИА Новости, 28.05.2024
В 80 регионах определили руководителей по научно-технологическому развитию
В 80 субъектах России определены руководители по научно-технологическому развитию (НТР), сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:38
2024-05-28T10:38
2024-05-28T10:38
экономика
россия
новосибирская область
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В 80 субъектах России определены руководители по научно-технологическому развитию (НТР), сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Стратегией НТР предусмотрено создание института руководителей по научно-технологическому развитию как на федеральном, так и на региональном уровнях – в 80 регионах страны уже определены такие руководители", - сказал Чернышенко, добавив, что в 20 пилотных субъектах завершилась подготовка госпрограмм НТР. По словам вице-премьера, субъекты при данном подходе могут сконцентрироваться на нескольких приоритетных отраслевых направлениях, обеспечивающих ключевой вклад в ВРП регионов. Уточняется, что такой механизм будет способствовать технологическому лидерству России. Минобрнауки РФ совместно с правительством Новосибирской области и другими заинтересованными ведомствами поручено оказать поддержку регионам-участникам проекта по доработке государственных программ НТР. Региональные программы должны быть дополнены с учетом новых национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также приоритетных направлений научно-технологического развития, важнейших наукоемких критических и сквозных технологий. Они должны включать федеральные и региональные меры поддержки в науке, высшем образовании, инновационном предпринимательстве и управлении сферой интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20240521/chernyshenko-1947527748.html
https://ria.ru/20231206/uchenye-1914099427.html
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РИА Новости
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экономика, россия, новосибирская область, дмитрий чернышенко
Экономика, Россия, Новосибирская область, Дмитрий Чернышенко
В 80 регионах определили руководителей по научно-технологическому развитию
Чернышенко: в 80 регионах определили глав по научно-технологическому развитию
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В 80 субъектах России определены руководители по научно-технологическому развитию (НТР), сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Стратегией НТР предусмотрено создание института руководителей по научно-технологическому развитию как на федеральном, так и на региональном уровнях – в 80 регионах страны уже определены такие руководители", - сказал Чернышенко, добавив, что в 20 пилотных субъектах завершилась подготовка госпрограмм НТР.
По словам вице-премьера, субъекты при данном подходе могут сконцентрироваться на нескольких приоритетных отраслевых направлениях, обеспечивающих ключевой вклад в ВРП регионов. Уточняется, что такой механизм будет способствовать технологическому лидерству России.
Минобрнауки РФ совместно с правительством Новосибирской области
и другими заинтересованными ведомствами поручено оказать поддержку регионам-участникам проекта по доработке государственных программ НТР.
Региональные программы должны быть дополнены с учетом новых национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также приоритетных направлений научно-технологического развития, важнейших наукоемких критических и сквозных технологий. Они должны включать федеральные и региональные меры поддержки в науке, высшем образовании, инновационном предпринимательстве и управлении сферой интеллектуальной собственности.