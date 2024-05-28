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Дуда примет участие в рабочей встрече по помощи Украине - РИА Новости, 28.05.2024
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11:45 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/chekhiya-1948848682.html
Дуда примет участие в рабочей встрече по помощи Украине
Дуда примет участие в рабочей встрече по помощи Украине - РИА Новости, 28.05.2024
Дуда примет участие в рабочей встрече по помощи Украине
Президент Польши Анджей Дуда, а также премьеры Нидерландов, Дании, Латвии и Чехии вместе с премьером Украины примут участие вечером во вторник в рабочей... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:45
2024-05-28T11:45
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ПРАГА, 28 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда, а также премьеры Нидерландов, Дании, Латвии и Чехии вместе с премьером Украины примут участие вечером во вторник в рабочей встрече, посвященной помощи Украине и сотрудничеству, сообщил на брифинге в Праге чешский премьер Петр Фиала. "Я буду рад приветствовать сегодня (во вторник) на рабочем ужине президента Польши Анджея Дуду и своих коллег, глав правительств Нидерландов Марка Рютте, Дании Метте Фредериксен и Латвии Эвику Силиню. Главными темами встречи будут помощь Украине, в частности, ситуация с поставками ей боеприпасов из третьих стран. Во встрече примет участие также премьер Украины Денис Шмыгаль", - сказал Фиала. По словам Фиалы, речь на встрече будет идти о том, как в этой критической фазе, которую переживает Украина при своей обороне, можно помочь ей, как реализуются ныне существующие инициативы и что можно сделать еще над рамками чешской инициативы (по боеприпасам) или немецкой инициативы, которая должна обеспечить создание противовоздушной обороны для Украины. Будут обсуждаться также все вопросы, которые связаны с координацией и усилением помощи Украине. "Это будет встреча тех (политических лидеров), которые уже длительное время участвуют в активной деятельности, в тех инициативах, которые усиливают и ускоряют помощь Украине. Эта встреча важна и потому, что ситуация на украинском фронте непростая. И вопросы, связанные с поставками (помощи) на Украину, необходимо активно решать", - сказал Фиала. "Я позвал для участия в этой встрече (украинского) премьера (Дениса) Шмыгаля, чтобы напрямую говорить о том, какие существуют препятствия на пути поставок на Украину", - добавил Фиала. Отвечая на вопрос о том, будет ли по итогам встречи принято совместное заявление ее участников, Фиала сказал, что это не является целью данной встречи. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240218/postavki-1928115617.html
https://ria.ru/20240305/podderzhka-1931333905.html
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в мире, украина, россия, польша, петр фиала, анджей дуда, марк рютте, нато
В мире, Украина, Россия, Польша, Петр Фиала, Анджей Дуда, Марк Рютте, НАТО
Дуда примет участие в рабочей встрече по помощи Украине

Лидеры четырех стран ЕС обсудят в Праге реализацию помощи Киеву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на Пражский град
Вид на Пражский град - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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ПРАГА, 28 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда, а также премьеры Нидерландов, Дании, Латвии и Чехии вместе с премьером Украины примут участие вечером во вторник в рабочей встрече, посвященной помощи Украине и сотрудничеству, сообщил на брифинге в Праге чешский премьер Петр Фиала.
"Я буду рад приветствовать сегодня (во вторник) на рабочем ужине президента Польши Анджея Дуду и своих коллег, глав правительств Нидерландов Марка Рютте, Дании Метте Фредериксен и Латвии Эвику Силиню. Главными темами встречи будут помощь Украине, в частности, ситуация с поставками ей боеприпасов из третьих стран. Во встрече примет участие также премьер Украины Денис Шмыгаль", - сказал Фиала.
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По словам Фиалы, речь на встрече будет идти о том, как в этой критической фазе, которую переживает Украина при своей обороне, можно помочь ей, как реализуются ныне существующие инициативы и что можно сделать еще над рамками чешской инициативы (по боеприпасам) или немецкой инициативы, которая должна обеспечить создание противовоздушной обороны для Украины. Будут обсуждаться также все вопросы, которые связаны с координацией и усилением помощи Украине.
"Это будет встреча тех (политических лидеров), которые уже длительное время участвуют в активной деятельности, в тех инициативах, которые усиливают и ускоряют помощь Украине. Эта встреча важна и потому, что ситуация на украинском фронте непростая. И вопросы, связанные с поставками (помощи) на Украину, необходимо активно решать", - сказал Фиала.
"Я позвал для участия в этой встрече (украинского) премьера (Дениса) Шмыгаля, чтобы напрямую говорить о том, какие существуют препятствия на пути поставок на Украину", - добавил Фиала.
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Отвечая на вопрос о том, будет ли по итогам встречи принято совместное заявление ее участников, Фиала сказал, что это не является целью данной встречи.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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