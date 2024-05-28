https://ria.ru/20240528/chasov-1948749948.html

Командир разведчиков рассказал, чего ждать в Часовом Яре

Командир разведчиков рассказал, чего ждать в Часовом Яре - РИА Новости, 28.05.2024

Командир разведчиков рассказал, чего ждать в Часовом Яре

Положение Часова Яра осложняет продвижение российским войскам, поэтому бои за город, скорее всего, будут ожесточенными, рассказал РИА Новости замкомандира... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T06:13

2024-05-28T06:13

2024-05-28T09:09

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артемовск

константиновка

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Положение Часова Яра осложняет продвижение российским войскам, поэтому бои за город, скорее всего, будут ожесточенными, рассказал РИА Новости замкомандира отряда "Байкал" бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос."Я прошел "бахмутскую мясорубку" (битву за Артемовск. — Прим. Ред.). Скажу прямо: в Часов Яре нас будут встречать горячо. Город на возвышенности — это усложняет продвижение", — пояснил собеседник агентства.Боец отметил, что хотя населенный пункт по размеру и меньше Артемовска, это не упрощает ситуацию.Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР под контролем украинских сил: Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.Глава региона Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240527/svo-1948617988.html

донецкая народная республика

артемовск

константиновка

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донецкая народная республика, артемовск, константиновка