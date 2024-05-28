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Командир разведчиков рассказал, чего ждать в Часовом Яре - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 28.05.2024 (обновлено: 09:09 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/chasov-1948749948.html
Командир разведчиков рассказал, чего ждать в Часовом Яре
Командир разведчиков рассказал, чего ждать в Часовом Яре - РИА Новости, 28.05.2024
Командир разведчиков рассказал, чего ждать в Часовом Яре
Положение Часова Яра осложняет продвижение российским войскам, поэтому бои за город, скорее всего, будут ожесточенными, рассказал РИА Новости замкомандира... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T06:13
2024-05-28T09:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
константиновка
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Положение Часова Яра осложняет продвижение российским войскам, поэтому бои за город, скорее всего, будут ожесточенными, рассказал РИА Новости замкомандира отряда "Байкал" бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос.&quot;Я прошел &quot;бахмутскую мясорубку&quot; (битву за Артемовск. — Прим. Ред.). Скажу прямо: в Часов Яре нас будут встречать горячо. Город на возвышенности — это усложняет продвижение&quot;, — пояснил собеседник агентства.Боец отметил, что хотя населенный пункт по размеру и меньше Артемовска, это не упрощает ситуацию.Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР под контролем украинских сил: Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.Глава региона Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
артемовск
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донецкая народная республика, артемовск, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Константиновка
Командир разведчиков рассказал, чего ждать в Часовом Яре

Разведчик Дон Рос сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск

© Фото : Глеб ПодгорскийДорога на позиции
Дорога на позиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Глеб Подгорский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Положение Часова Яра осложняет продвижение российским войскам, поэтому бои за город, скорее всего, будут ожесточенными, рассказал РИА Новости замкомандира отряда "Байкал" бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос.
«

"Я прошел "бахмутскую мясорубку" (битву за Артемовск. — Прим. Ред.). Скажу прямо: в Часов Яре нас будут встречать горячо. Город на возвышенности — это усложняет продвижение", — пояснил собеседник агентства.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Боец отметил, что хотя населенный пункт по размеру и меньше Артемовска, это не упрощает ситуацию.
Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР под контролем украинских сил: Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Глава региона Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.
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Вчера, 13:20
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАртемовскКонстантиновка
 
 
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