https://ria.ru/20240528/chad-1948994206.html

Российские военные освободили военнослужащих Чада, захваченных в плен

Российские военные освободили военнослужащих Чада, захваченных в плен - РИА Новости, 28.05.2024

Российские военные освободили военнослужащих Чада, захваченных в плен

Российские военнослужащие помогли провести операцию по освобождению чадских солдат, захваченных в плен исламскими боевиками, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:02

2024-05-28T20:02

2024-05-28T21:54

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие помогли провести операцию по освобождению чадских солдат, захваченных в плен исламскими боевиками, сообщило Минобороны."В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооруженных формирований", — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что девять месяцев назад при разминировании аэропорта в районе Тибести в Чаде исламские боевики захватили в плен 21 бойца Вооруженных сил Чада. Впоследствии их держали в лагере террористов в нечеловеческих условиях и подвергали пыткам. Всех освобожденных из плена доставили в пункт временного базирования, где российские медики оказали им квалифицированную помощь и провели операции по извлечению осколков. Затем под контролем и в сопровождении российских военнослужащих чадских солдат эвакуировали на родину."По результатам проведения операции по освобождению военнопленных министр обороны Республики Чад поблагодарил Россию, отметив, что она всегда была надежным партнером африканских государств в отличие от Франции, Великобритании и США, которые от африканцев получали только выгоду", — подчеркнули в ведомстве.В Минобороны напомнили, что в январе 2024 года в Москве состоялись официальные встречи президентов России и Чада, а также глав военных ведомств с целью совершенствования межведомственного взаимодействия двух стран.

https://ria.ru/20240523/otnosheniya-1947994969.html

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