Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили военнослужащих Чада, захваченных в плен - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 28.05.2024 (обновлено: 21:54 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/chad-1948994206.html
Российские военные освободили военнослужащих Чада, захваченных в плен
Российские военные освободили военнослужащих Чада, захваченных в плен - РИА Новости, 28.05.2024
Российские военные освободили военнослужащих Чада, захваченных в плен
Российские военнослужащие помогли провести операцию по освобождению чадских солдат, захваченных в плен исламскими боевиками, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:02
2024-05-28T21:54
в мире
чад
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930069116_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_a6faf068042047fdc97388f7c16f2c12.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие помогли провести операцию по освобождению чадских солдат, захваченных в плен исламскими боевиками, сообщило Минобороны.&quot;В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооруженных формирований&quot;, — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что девять месяцев назад при разминировании аэропорта в районе Тибести в Чаде исламские боевики захватили в плен 21 бойца Вооруженных сил Чада. Впоследствии их держали в лагере террористов в нечеловеческих условиях и подвергали пыткам. Всех освобожденных из плена доставили в пункт временного базирования, где российские медики оказали им квалифицированную помощь и провели операции по извлечению осколков. Затем под контролем и в сопровождении российских военнослужащих чадских солдат эвакуировали на родину.&quot;По результатам проведения операции по освобождению военнопленных министр обороны Республики Чад поблагодарил Россию, отметив, что она всегда была надежным партнером африканских государств в отличие от Франции, Великобритании и США, которые от африканцев получали только выгоду&quot;, — подчеркнули в ведомстве.В Минобороны напомнили, что в январе 2024 года в Москве состоялись официальные встречи президентов России и Чада, а также глав военных ведомств с целью совершенствования межведомственного взаимодействия двух стран.
https://ria.ru/20240523/otnosheniya-1947994969.html
https://ria.ru/20240425/pentagon-1942350869.html
чад
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930069116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34d940ec0b9acaeb7e8974fa460ab9db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чад, россия
В мире, Чад, Россия
Российские военные освободили военнослужащих Чада, захваченных в плен

ВС РФ освободили военнослужащих Чада, захваченных в плен исламскими боевиками

© AP Photo / Sunday AlambaФлаг Чада
Флаг Чада - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Sunday Alamba
Флаг Чада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие помогли провести операцию по освобождению чадских солдат, захваченных в плен исламскими боевиками, сообщило Минобороны.
«

"В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооруженных формирований", — говорится в заявлении.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Путин рассказал об отношениях России и стран Африки
23 мая, 19:23
В ведомстве уточнили, что девять месяцев назад при разминировании аэропорта в районе Тибести в Чаде исламские боевики захватили в плен 21 бойца Вооруженных сил Чада. Впоследствии их держали в лагере террористов в нечеловеческих условиях и подвергали пыткам.
Всех освобожденных из плена доставили в пункт временного базирования, где российские медики оказали им квалифицированную помощь и провели операции по извлечению осколков. Затем под контролем и в сопровождении российских военнослужащих чадских солдат эвакуировали на родину.
«

"По результатам проведения операции по освобождению военнопленных министр обороны Республики Чад поблагодарил Россию, отметив, что она всегда была надежным партнером африканских государств в отличие от Франции, Великобритании и США, которые от африканцев получали только выгоду", — подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что в январе 2024 года в Москве состоялись официальные встречи президентов России и Чада, а также глав военных ведомств с целью совершенствования межведомственного взаимодействия двух стран.
Здание Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
СМИ: Пентагон в ближайшее время выведет свыше 70 бойцов спецназа из Чада
25 апреля, 19:34
 
В миреЧадРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала