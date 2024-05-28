Российские военные освободили военнослужащих Чада, захваченных в плен
ВС РФ освободили военнослужащих Чада, захваченных в плен исламскими боевиками
© AP Photo / Sunday AlambaФлаг Чада
© AP Photo / Sunday Alamba
Флаг Чада. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие помогли провести операцию по освобождению чадских солдат, захваченных в плен исламскими боевиками, сообщило Минобороны.
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"В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооруженных формирований", — говорится в заявлении.
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В ведомстве уточнили, что девять месяцев назад при разминировании аэропорта в районе Тибести в Чаде исламские боевики захватили в плен 21 бойца Вооруженных сил Чада. Впоследствии их держали в лагере террористов в нечеловеческих условиях и подвергали пыткам.
Всех освобожденных из плена доставили в пункт временного базирования, где российские медики оказали им квалифицированную помощь и провели операции по извлечению осколков. Затем под контролем и в сопровождении российских военнослужащих чадских солдат эвакуировали на родину.
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"По результатам проведения операции по освобождению военнопленных министр обороны Республики Чад поблагодарил Россию, отметив, что она всегда была надежным партнером африканских государств в отличие от Франции, Великобритании и США, которые от африканцев получали только выгоду", — подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны напомнили, что в январе 2024 года в Москве состоялись официальные встречи президентов России и Чада, а также глав военных ведомств с целью совершенствования межведомственного взаимодействия двух стран.