Рейтинг@Mail.ru
"Масштабы поражают". На Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 28.05.2024 (обновлено: 10:42 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/bouz-1948819745.html
"Масштабы поражают". На Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте
"Масштабы поражают". На Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 28.05.2024
"Масштабы поражают". На Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте
Потери Вооруженных сил Украины на передовой поражают своими масштабами, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:17
2024-05-28T10:42
в мире
украина
харьковская область
киев
чей боуз
владимир зеленский
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941759872_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1159bca859b8686205b372e45222dca3.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Потери Вооруженных сил Украины на передовой поражают своими масштабами, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.&quot;Масштабы потерь украинцев на поле боя поражают. Неслучайно сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом, а на фронт доступ строго ограничен&quot;, — написал он.Также Боуз указал, что Киев скрывает информацию о потерях в рядах своих вооруженных сил, а западные СМИ никак этому не противодействуют.Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, с 11 по 17 мая они освободили 12 населенных пунктов и продолжают продвижение в глубину обороны противника. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, группировка "Север" контролирует запад и север Волчанска.Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
https://ria.ru/20240527/ukraina-1948696440.html
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948649133.html
украина
харьковская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941759872_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_cf32f8f05b5e19445c7bb5e606a059fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область, киев, чей боуз, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Харьковская область, Киев, Чей Боуз, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Политика
"Масштабы поражают". На Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте

Журналист Боуз: масштабы потерь украинцев на поле боя поражают

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Потери Вооруженных сил Украины на передовой поражают своими масштабами, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«

"Масштабы потерь украинцев на поле боя поражают. Неслучайно сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом, а на фронт доступ строго ограничен", — написал он.

Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
"Безуспешно". СМИ признали провал ужасного плана Украины против России
27 мая, 16:39
Также Боуз указал, что Киев скрывает информацию о потерях в рядах своих вооруженных сил, а западные СМИ никак этому не противодействуют.
Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, с 11 по 17 мая они освободили 12 населенных пунктов и продолжают продвижение в глубину обороны противника. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, группировка "Север" контролирует запад и север Волчанска.
Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
"Устроят так". СМИ раскрыли, что Вашингтон приготовил Зеленскому
27 мая, 14:40
 
В миреУкраинаХарьковская областьКиевЧей БоузВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала