https://ria.ru/20240528/bouz-1948819745.html

"Масштабы поражают". На Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте

"Масштабы поражают". На Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 28.05.2024

"Масштабы поражают". На Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте

Потери Вооруженных сил Украины на передовой поражают своими масштабами, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T09:17

2024-05-28T09:17

2024-05-28T10:42

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вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Потери Вооруженных сил Украины на передовой поражают своими масштабами, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Масштабы потерь украинцев на поле боя поражают. Неслучайно сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом, а на фронт доступ строго ограничен", — написал он.Также Боуз указал, что Киев скрывает информацию о потерях в рядах своих вооруженных сил, а западные СМИ никак этому не противодействуют.Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, с 11 по 17 мая они освободили 12 населенных пунктов и продолжают продвижение в глубину обороны противника. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, группировка "Север" контролирует запад и север Волчанска.Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.

https://ria.ru/20240527/ukraina-1948696440.html

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948649133.html

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