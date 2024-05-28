Постпреды ЕС начали обсуждать выплаты Украине из доходов от активов России
Боррель: постпреды начали обсуждать выплаты Украине из доходов от активов России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Обсуждения выплат Украине средств из доходов от замороженных активов РФ начались на уровне постоянных представителей стран Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы готовимся к голосованию по использованию доходов от активов РФ. На этой неделе начались дебаты на уроне постоянных представителей. 90% будут направлены в фонд мира, мы должны избежать блокировки, чтобы иметь возможность использовать эти новые ресурсы", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе министров обороны стран Евросоюза.
Он также повторил, что в настоящее время в ЕС блокированы семь решений по финансированию военной помощи Киеву на общую сумму почти в семь миллиардов евро.
Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины. Однако СМИ писали, что вопрос об использовании доходов от активов РФ пока окончательно не решен.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".