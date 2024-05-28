https://ria.ru/20240528/borrel-1948964145.html

Постпреды ЕС начали обсуждать выплаты Украине из доходов от активов России

Постпреды ЕС начали обсуждать выплаты Украине из доходов от активов России - РИА Новости, 28.05.2024

Постпреды ЕС начали обсуждать выплаты Украине из доходов от активов России

Обсуждения выплат Украине средств из доходов от замороженных активов РФ начались на уровне постоянных представителей стран Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:50

2024-05-28T17:50

2024-05-28T17:50

россия

украина

брюссель

жозеп боррель

евросоюз

g7

euroclear

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Обсуждения выплат Украине средств из доходов от замороженных активов РФ начались на уровне постоянных представителей стран Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы готовимся к голосованию по использованию доходов от активов РФ. На этой неделе начались дебаты на уроне постоянных представителей. 90% будут направлены в фонд мира, мы должны избежать блокировки, чтобы иметь возможность использовать эти новые ресурсы", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе министров обороны стран Евросоюза. Он также повторил, что в настоящее время в ЕС блокированы семь решений по финансированию военной помощи Киеву на общую сумму почти в семь миллиардов евро. Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины. Однако СМИ писали, что вопрос об использовании доходов от активов РФ пока окончательно не решен. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948902543.html

https://ria.ru/20240527/dokhody-1948758023.html

россия

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, брюссель, жозеп боррель, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии