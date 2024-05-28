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Постпреды ЕС начали обсуждать выплаты Украине из доходов от активов России - РИА Новости, 28.05.2024
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17:50 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/borrel-1948964145.html
Постпреды ЕС начали обсуждать выплаты Украине из доходов от активов России
Постпреды ЕС начали обсуждать выплаты Украине из доходов от активов России - РИА Новости, 28.05.2024
Постпреды ЕС начали обсуждать выплаты Украине из доходов от активов России
Обсуждения выплат Украине средств из доходов от замороженных активов РФ начались на уровне постоянных представителей стран Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:50
2024-05-28T17:50
россия
украина
брюссель
жозеп боррель
евросоюз
g7
euroclear
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Обсуждения выплат Украине средств из доходов от замороженных активов РФ начались на уровне постоянных представителей стран Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы готовимся к голосованию по использованию доходов от активов РФ. На этой неделе начались дебаты на уроне постоянных представителей. 90% будут направлены в фонд мира, мы должны избежать блокировки, чтобы иметь возможность использовать эти новые ресурсы", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе министров обороны стран Евросоюза. Он также повторил, что в настоящее время в ЕС блокированы семь решений по финансированию военной помощи Киеву на общую сумму почти в семь миллиардов евро. Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины. Однако СМИ писали, что вопрос об использовании доходов от активов РФ пока окончательно не решен. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948902543.html
https://ria.ru/20240527/dokhody-1948758023.html
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россия, украина, брюссель, жозеп боррель, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России
Постпреды ЕС начали обсуждать выплаты Украине из доходов от активов России

Боррель: постпреды начали обсуждать выплаты Украине из доходов от активов России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Обсуждения выплат Украине средств из доходов от замороженных активов РФ начались на уровне постоянных представителей стран Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы готовимся к голосованию по использованию доходов от активов РФ. На этой неделе начались дебаты на уроне постоянных представителей. 90% будут направлены в фонд мира, мы должны избежать блокировки, чтобы иметь возможность использовать эти новые ресурсы", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе министров обороны стран Евросоюза.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Украина рассчитывает получить 1,7 миллиарда евро от российских активов
Вчера, 14:36
Он также повторил, что в настоящее время в ЕС блокированы семь решений по финансированию военной помощи Киеву на общую сумму почти в семь миллиардов евро.
Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины. Однако СМИ писали, что вопрос об использовании доходов от активов РФ пока окончательно не решен.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Боррель призвал ЕС не блокировать доходы от российских активов
27 мая, 19:56
 
РоссияУкраинаБрюссельЖозеп БоррельЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении России
 
 
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