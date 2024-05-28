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Боррель заявил о необходимости финансирования оборонной отрасли Украины - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 28.05.2024 (обновлено: 17:24 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/borrel-1948956841.html
Боррель заявил о необходимости финансирования оборонной отрасли Украины
Боррель заявил о необходимости финансирования оборонной отрасли Украины - РИА Новости, 28.05.2024
Боррель заявил о необходимости финансирования оборонной отрасли Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо напрямую финансировать оборонную отрасль Украины, чтобы она производила необходимое ей для ведения... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:16
2024-05-28T17:24
специальная военная операция на украине
евросоюз
украина
россия
жозеп боррель
вооруженные силы украины
в мире
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо напрямую финансировать оборонную отрасль Украины, чтобы она производила необходимое ей для ведения боевых действий."Нам стоит напрямую финансировать оборонную отрасль Украины, чтобы они могли сами производить то, что им необходимо. Мы бы сократили транспортные расходы", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240528/borrel-1948955438.html
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евросоюз, украина, россия, жозеп боррель, вооруженные силы украины, в мире, брюссель
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, Украина, Россия, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, В мире, Брюссель
Боррель заявил о необходимости финансирования оборонной отрасли Украины

Боррель: Украина должна сама производить все необходимое для боевых действий

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо напрямую финансировать оборонную отрасль Украины, чтобы она производила необходимое ей для ведения боевых действий.
"Нам стоит напрямую финансировать оборонную отрасль Украины, чтобы они могли сами производить то, что им необходимо. Мы бы сократили транспортные расходы", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Боррель заявил о разных позициях у стран ЕС по ударам по территории России
Вчера, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвросоюзУкраинаРоссияЖозеп БоррельВооруженные силы УкраиныВ миреБрюссель
 
 
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