https://ria.ru/20240528/borrel-1948956841.html

Боррель заявил о необходимости финансирования оборонной отрасли Украины

Боррель заявил о необходимости финансирования оборонной отрасли Украины - РИА Новости, 28.05.2024

Боррель заявил о необходимости финансирования оборонной отрасли Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо напрямую финансировать оборонную отрасль Украины, чтобы она производила необходимое ей для ведения... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:16

2024-05-28T17:16

2024-05-28T17:24

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо напрямую финансировать оборонную отрасль Украины, чтобы она производила необходимое ей для ведения боевых действий."Нам стоит напрямую финансировать оборонную отрасль Украины, чтобы они могли сами производить то, что им необходимо. Мы бы сократили транспортные расходы", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240528/borrel-1948955438.html

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евросоюз, украина, россия, жозеп боррель, вооруженные силы украины, в мире, брюссель