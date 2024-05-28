https://ria.ru/20240528/borrel-1948839402.html

Боррель заявил о проблемах с поставками военной помощи Украине

Боррель заявил о проблемах с поставками военной помощи Украине - РИА Новости, 28.05.2024

Боррель заявил о проблемах с поставками военной помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС сталкивается с проблемами при реализации обещаний военной помощи Украине, в частности, затягивается чешская... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:07

2024-05-28T11:07

2024-05-28T11:07

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС сталкивается с проблемами при реализации обещаний военной помощи Украине, в частности, затягивается чешская инициатива по поставкам боеприпасов Киеву. "К сожалению, все продвигается медленнее, чем ожидалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы в конце мая, и мы говорим сейчас о том, что к концу июня будут поставлены порядка 80 тысяч боеприпасов. Это показывает, что между обещаниями и делами у нас есть некоторые проблемы", - сказал он перед заседанием в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Всем специалистам уже становится очевидно, что никакие вооружения, поставляемые Киеву, не способны преломить ход спецоперации России на Украине, заявили ранее в Кремле.

https://ria.ru/20240527/dokhody-1948758023.html

https://ria.ru/20240510/borrel-1945089982.html

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в мире, украина, россия, киев, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, нато