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Боррель заявил о проблемах с поставками военной помощи Украине - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/borrel-1948839402.html
Боррель заявил о проблемах с поставками военной помощи Украине
Боррель заявил о проблемах с поставками военной помощи Украине - РИА Новости, 28.05.2024
Боррель заявил о проблемах с поставками военной помощи Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС сталкивается с проблемами при реализации обещаний военной помощи Украине, в частности, затягивается чешская... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:07
2024-05-28T11:07
в мире
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россия
киев
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС сталкивается с проблемами при реализации обещаний военной помощи Украине, в частности, затягивается чешская инициатива по поставкам боеприпасов Киеву. "К сожалению, все продвигается медленнее, чем ожидалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы в конце мая, и мы говорим сейчас о том, что к концу июня будут поставлены порядка 80 тысяч боеприпасов. Это показывает, что между обещаниями и делами у нас есть некоторые проблемы", - сказал он перед заседанием в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Всем специалистам уже становится очевидно, что никакие вооружения, поставляемые Киеву, не способны преломить ход спецоперации России на Украине, заявили ранее в Кремле.
https://ria.ru/20240527/dokhody-1948758023.html
https://ria.ru/20240510/borrel-1945089982.html
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в мире, украина, россия, киев, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Боррель заявил о проблемах с поставками военной помощи Украине

Боррель: ЕС сталкивается с проблемами при реализации обещаний помощи Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС сталкивается с проблемами при реализации обещаний военной помощи Украине, в частности, затягивается чешская инициатива по поставкам боеприпасов Киеву.
"К сожалению, все продвигается медленнее, чем ожидалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы в конце мая, и мы говорим сейчас о том, что к концу июня будут поставлены порядка 80 тысяч боеприпасов. Это показывает, что между обещаниями и делами у нас есть некоторые проблемы", - сказал он перед заседанием в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Боррель призвал ЕС не блокировать доходы от российских активов
27 мая, 19:56
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Всем специалистам уже становится очевидно, что никакие вооружения, поставляемые Киеву, не способны преломить ход спецоперации России на Украине, заявили ранее в Кремле.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Боррель сделал неожиданное заявление о России
10 мая, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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