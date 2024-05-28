Боррель заявил о проблемах с поставками военной помощи Украине
Боррель: ЕС сталкивается с проблемами при реализации обещаний помощи Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС сталкивается с проблемами при реализации обещаний военной помощи Украине, в частности, затягивается чешская инициатива по поставкам боеприпасов Киеву.
"К сожалению, все продвигается медленнее, чем ожидалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы в конце мая, и мы говорим сейчас о том, что к концу июня будут поставлены порядка 80 тысяч боеприпасов. Это показывает, что между обещаниями и делами у нас есть некоторые проблемы", - сказал он перед заседанием в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Всем специалистам уже становится очевидно, что никакие вооружения, поставляемые Киеву, не способны преломить ход спецоперации России на Украине, заявили ранее в Кремле.
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