https://ria.ru/20240528/borrel-1948829002.html

В ЕС обсудят разблокирование финансирования военных поставок Украине

В ЕС обсудят разблокирование финансирования военных поставок Украине - РИА Новости, 28.05.2024

В ЕС обсудят разблокирование финансирования военных поставок Украине

Главы минобороны стран Евросоюза на встрече во вторник обсудят пути преодоления трудностей в финансировании военных поставок Украине, сообщил глава... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:21

2024-05-28T10:21

2024-05-28T13:48

в мире

украина

венгрия

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза на встрече во вторник обсудят пути преодоления трудностей в финансировании военных поставок Украине, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. "Наша помощь сейчас, в этот критический момент на фронте, еще более важна, она может изменить ситуацию… Мы обсудим, как мы можем преодолеть трудности в получении финансирования в Европейский фонд мира", - сказал он. Боррель также выразил уверенность, что возражения Венгрии, блокирующей в настоящее время выделение денег на оружие для Украины, "связаны с национальными интересами".

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904761766.html

украина

венгрия

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Варвара Скокшина

в мире, украина, венгрия, жозеп боррель