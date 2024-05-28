https://ria.ru/20240528/borrel-1948829002.html
В ЕС обсудят разблокирование финансирования военных поставок Украине
В ЕС обсудят разблокирование финансирования военных поставок Украине - РИА Новости, 28.05.2024
В ЕС обсудят разблокирование финансирования военных поставок Украине
Главы минобороны стран Евросоюза на встрече во вторник обсудят пути преодоления трудностей в финансировании военных поставок Украине, сообщил глава... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:21
2024-05-28T10:21
2024-05-28T13:48
в мире
украина
венгрия
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза на встрече во вторник обсудят пути преодоления трудностей в финансировании военных поставок Украине, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. "Наша помощь сейчас, в этот критический момент на фронте, еще более важна, она может изменить ситуацию… Мы обсудим, как мы можем преодолеть трудности в получении финансирования в Европейский фонд мира", - сказал он. Боррель также выразил уверенность, что возражения Венгрии, блокирующей в настоящее время выделение денег на оружие для Украины, "связаны с национальными интересами".
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904761766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, жозеп боррель
В мире, Украина, Венгрия, Жозеп Боррель