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В ЕС обсудят удары Украины по России западным оружием - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:08 28.05.2024 (обновлено: 14:32 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/borrel-1948826378.html
В ЕС обсудят удары Украины по России западным оружием
В ЕС обсудят удары Украины по России западным оружием - РИА Новости, 28.05.2024
В ЕС обсудят удары Украины по России западным оружием
Министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории, к которому накануне призвал... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:08
2024-05-28T14:32
в мире
россия
украина
киев
евросоюз
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории, к которому накануне призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, который сегодня поставит генсек НАТО Столтенберг. Некоторые страны принимают такие решения. Мы обсудим этот важный вопрос", — сказал он.Столтенберг во вторник примет участие в заседании глав Минобороны стран Евросоюза, которое пройдет в Брюсселе. Накануне он высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по целям на российской территории.Боррель назвал такую постановку вопроса допустимой. "Конечно, будет поднят и вопрос о риске эскалации, но необходимо достичь баланса между риском эскалации и необходимостью для Украины обороняться", — пояснил глава евродипломатии свою позицию.Предложение СтолтенбергаНакануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам уже сняли, и, по мнению генсека Североатлантического альянса, "пришло время снять и другие ограничения".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" отметил, что НАТО заигрывается в военной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека НАТО отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри территории республики.Агрессивная риторика НАТОВ последнее время часть стран НАТО все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, об этом неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.Немецкий журнал Der Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом. А сегодня лично министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza допустил отправку армии страны в соседнюю республику.В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывается применение нестратегического ядерного оружия.
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в мире, россия, украина, киев, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Киев, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
В ЕС обсудят удары Украины по России западным оружием

Боррель: главы Минобороны ЕС обсудят удары Украины по России западным оружием

© Фото : MBDA/Thierry WurtzРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории, к которому накануне призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«
"Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, который сегодня поставит генсек НАТО Столтенберг. Некоторые страны принимают такие решения. Мы обсудим этот важный вопрос", — сказал он.
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Столтенберг во вторник примет участие в заседании глав Минобороны стран Евросоюза, которое пройдет в Брюсселе. Накануне он высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по целям на российской территории.
Боррель назвал такую постановку вопроса допустимой.
«
"Конечно, будет поднят и вопрос о риске эскалации, но необходимо достичь баланса между риском эскалации и необходимостью для Украины обороняться", — пояснил глава евродипломатии свою позицию.
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Предложение Столтенберга

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам уже сняли, и, по мнению генсека Североатлантического альянса, "пришло время снять и другие ограничения".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" отметил, что НАТО заигрывается в военной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз.
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В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".
Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека НАТО отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри территории республики.
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Агрессивная риторика НАТО

В последнее время часть стран НАТО все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, об этом неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.
Немецкий журнал Der Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом. А сегодня лично министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza допустил отправку армии страны в соседнюю республику.
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В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывается применение нестратегического ядерного оружия.
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