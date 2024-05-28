https://ria.ru/20240528/bondarev-1948963583.html
Россия может отразить атаку любого противника, заявил Бондарев
Россия может отразить атаку любого противника, заявил Бондарев - РИА Новости, 28.05.2024
Россия может отразить атаку любого противника, заявил Бондарев
Возможность внезапного нанесения ядерных ударов Западом по территории России маловероятна, есть системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:48
2024-05-28T17:48
2024-05-28T18:48
россия
бондарев
украинский демократический альянс за реформы (удар)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871797935_0:1:2671:1503_1920x0_80_0_0_560ba2a8f91a58d0709a15c98ed48a45.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Возможность внезапного нанесения ядерных ударов Западом по территории России маловероятна, есть системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении, РФ обладает достаточным вооружением для отражения любой атаки со стороны любого противника, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев. НАТО вблизи границы РФ отрабатывает сценарии нанесения ядерных ударов по территории России, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов."Считаю маловероятным возможность неожиданного или внезапного нанесения ядерных ударов по территории России в силу наличия системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении, а также других комплексов и систем обнаружения и способов противодействия. Россия обладает достаточным вооружением и арсеналом для отражения любой атаки со стороны любого противника", - сказал Бондарев.Он также отметил, что отражение любых атак, включая и нанесение ядерных ударов по территории России, достаточно подробно отработаны положениями Военной доктрины Российской Федерации, являющийся концептуальным документом военного планирования и обеспечения вооруженной защиты Российской Федерации. Кроме того, основы обороны и организацию обороны РФ обозначены Федеральным Законом "Об обороне"."Положения доктрины и федерального закона всегда уточняются с изменением характера военных опасностей и угроз, а также задач в области обеспечения обороны и безопасности. Ситуация вокруг Украины и ведение СВО не является исключением для разработки таких уточнений", - заключил политик.
https://ria.ru/20240528/putin-1948938356.html
https://ria.ru/20240528/nato-1948862724.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871797935_264:0:2671:1805_1920x0_80_0_0_419e6a25819171343777a6457b8d7343.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бондарев, украинский демократический альянс за реформы (удар), нато
Россия, Бондарев, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), НАТО
Россия может отразить атаку любого противника, заявил Бондарев
Бондарев: Россия обладает достаточным вооружением чтобы отразить любую атаку
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Возможность внезапного нанесения ядерных ударов Западом по территории России маловероятна, есть системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении, РФ обладает достаточным вооружением для отражения любой атаки со стороны любого противника, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.
НАТО
вблизи границы РФ отрабатывает сценарии нанесения ядерных ударов по территории России, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ
генерал армии Владимир Кулишов
.
"Считаю маловероятным возможность неожиданного или внезапного нанесения ядерных ударов по территории России в силу наличия системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении, а также других комплексов и систем обнаружения и способов противодействия. Россия обладает достаточным вооружением и арсеналом для отражения любой атаки со стороны любого противника", - сказал Бондарев.
Он также отметил, что отражение любых атак, включая и нанесение ядерных ударов по территории России, достаточно подробно отработаны положениями Военной доктрины Российской Федерации, являющийся концептуальным документом военного планирования и обеспечения вооруженной защиты Российской Федерации. Кроме того, основы обороны и организацию обороны РФ обозначены Федеральным Законом "Об обороне".
"Положения доктрины и федерального закона всегда уточняются с изменением характера военных опасностей и угроз, а также задач в области обеспечения обороны и безопасности. Ситуация вокруг Украины
и ведение СВО не является исключением для разработки таких уточнений", - заключил политик.