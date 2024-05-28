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Россия может отразить атаку любого противника, заявил Бондарев - РИА Новости, 28.05.2024
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17:48 28.05.2024 (обновлено: 18:48 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/bondarev-1948963583.html
Россия может отразить атаку любого противника, заявил Бондарев
Россия может отразить атаку любого противника, заявил Бондарев - РИА Новости, 28.05.2024
Россия может отразить атаку любого противника, заявил Бондарев
Возможность внезапного нанесения ядерных ударов Западом по территории России маловероятна, есть системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:48
2024-05-28T18:48
россия
бондарев
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Возможность внезапного нанесения ядерных ударов Западом по территории России маловероятна, есть системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении, РФ обладает достаточным вооружением для отражения любой атаки со стороны любого противника, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев. НАТО вблизи границы РФ отрабатывает сценарии нанесения ядерных ударов по территории России, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов."Считаю маловероятным возможность неожиданного или внезапного нанесения ядерных ударов по территории России в силу наличия системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении, а также других комплексов и систем обнаружения и способов противодействия. Россия обладает достаточным вооружением и арсеналом для отражения любой атаки со стороны любого противника", - сказал Бондарев.Он также отметил, что отражение любых атак, включая и нанесение ядерных ударов по территории России, достаточно подробно отработаны положениями Военной доктрины Российской Федерации, являющийся концептуальным документом военного планирования и обеспечения вооруженной защиты Российской Федерации. Кроме того, основы обороны и организацию обороны РФ обозначены Федеральным Законом "Об обороне"."Положения доктрины и федерального закона всегда уточняются с изменением характера военных опасностей и угроз, а также задач в области обеспечения обороны и безопасности. Ситуация вокруг Украины и ведение СВО не является исключением для разработки таких уточнений", - заключил политик.
https://ria.ru/20240528/putin-1948938356.html
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россия, бондарев, украинский демократический альянс за реформы (удар), нато
Россия, Бондарев, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), НАТО
Россия может отразить атаку любого противника, заявил Бондарев

Бондарев: Россия обладает достаточным вооружением чтобы отразить любую атаку

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Возможность внезапного нанесения ядерных ударов Западом по территории России маловероятна, есть системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении, РФ обладает достаточным вооружением для отражения любой атаки со стороны любого противника, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.
НАТО вблизи границы РФ отрабатывает сценарии нанесения ядерных ударов по территории России, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
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"Считаю маловероятным возможность неожиданного или внезапного нанесения ядерных ударов по территории России в силу наличия системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении, а также других комплексов и систем обнаружения и способов противодействия. Россия обладает достаточным вооружением и арсеналом для отражения любой атаки со стороны любого противника", - сказал Бондарев.
Он также отметил, что отражение любых атак, включая и нанесение ядерных ударов по территории России, достаточно подробно отработаны положениями Военной доктрины Российской Федерации, являющийся концептуальным документом военного планирования и обеспечения вооруженной защиты Российской Федерации. Кроме того, основы обороны и организацию обороны РФ обозначены Федеральным Законом "Об обороне".
"Положения доктрины и федерального закона всегда уточняются с изменением характера военных опасностей и угроз, а также задач в области обеспечения обороны и безопасности. Ситуация вокруг Украины и ведение СВО не является исключением для разработки таких уточнений", - заключил политик.
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РоссияБондаревУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)НАТО
 
 
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