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Суд во Владивостоке 6 июня начнет рассматривать дело американца Блэка - РИА Новости, 28.05.2024
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05:57 28.05.2024 (обновлено: 06:14 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/blek-1948809723.html
Суд во Владивостоке 6 июня начнет рассматривать дело американца Блэка
Суд во Владивостоке 6 июня начнет рассматривать дело американца Блэка - РИА Новости, 28.05.2024
Суд во Владивостоке 6 июня начнет рассматривать дело американца Блэка
Суд во Владивостоке 6 июня начнёт рассматривать дело в отношении американского солдата Гордона Блэка об угрозе убийством и краже, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T05:57
2024-05-28T06:14
владивосток
сша
происшествия
южная корея
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Суд во Владивостоке 6 июня начнёт рассматривать дело в отношении американского солдата Гордона Блэка об угрозе убийством и краже, сообщила РИА Новости руководитель Объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.Американского солдата Блэка суд во Владивостоке арестовал до 2 июля в рамках расследования дела по статье "кража". В полиции сообщали, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Она и заявила о преступлении. В полиции Приморья РИА Новости заявляли, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием. В понедельник прокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение в отношении на Блэка по статьям "Угроза убийством" и "Кража". Отмечалось, что в результате ссоры американец "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из кошелька пострадавшей 10 тысяч рублей. Дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока."Первомайским районным судом города Владивостока назначена дата первого открытого судебного заседания по уголовному делу в отношении гражданина США - 6 июня в 14.00 (07.00 мск)", - сообщила Оленева.Ранее источник сообщал РИА Новости, что американец не признает вину в угрозе убийством и краже, хотя не отрицает того, что взял деньги.Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
https://ria.ru/20240523/obmen-1947855828.html
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владивосток, сша, происшествия, южная корея, россия
Владивосток, США, Происшествия, Южная Корея, Россия
Суд во Владивостоке 6 июня начнет рассматривать дело американца Блэка

Суд во Владивостоке 6 июня начнет рассматривать дело американского солдата Блэка

© Фото : соцсетиВоеннослужащий Армии США Гордон Блэк
Военнослужащий Армии США Гордон Блэк - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : соцсети
Военнослужащий Армии США Гордон Блэк. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Суд во Владивостоке 6 июня начнёт рассматривать дело в отношении американского солдата Гордона Блэка об угрозе убийством и краже, сообщила РИА Новости руководитель Объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.
Американского солдата Блэка суд во Владивостоке арестовал до 2 июля в рамках расследования дела по статье "кража". В полиции сообщали, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Она и заявила о преступлении. В полиции Приморья РИА Новости заявляли, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием. В понедельник прокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение в отношении на Блэка по статьям "Угроза убийством" и "Кража". Отмечалось, что в результате ссоры американец "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из кошелька пострадавшей 10 тысяч рублей. Дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока.
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"Первомайским районным судом города Владивостока назначена дата первого открытого судебного заседания по уголовному делу в отношении гражданина США - 6 июня в 14.00 (07.00 мск)", - сообщила Оленева.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что американец не признает вину в угрозе убийством и краже, хотя не отрицает того, что взял деньги.
Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
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