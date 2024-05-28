https://ria.ru/20240528/blek-1948809723.html

Суд во Владивостоке 6 июня начнет рассматривать дело американца Блэка

Суд во Владивостоке 6 июня начнет рассматривать дело американца Блэка - РИА Новости, 28.05.2024

Суд во Владивостоке 6 июня начнет рассматривать дело американца Блэка

Суд во Владивостоке 6 июня начнёт рассматривать дело в отношении американского солдата Гордона Блэка об угрозе убийством и краже, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T05:57

2024-05-28T05:57

2024-05-28T06:14

владивосток

сша

происшествия

южная корея

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944300506_0:153:1170:811_1920x0_80_0_0_199eb0daa427bc384611751e9fa9e263.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Суд во Владивостоке 6 июня начнёт рассматривать дело в отношении американского солдата Гордона Блэка об угрозе убийством и краже, сообщила РИА Новости руководитель Объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.Американского солдата Блэка суд во Владивостоке арестовал до 2 июля в рамках расследования дела по статье "кража". В полиции сообщали, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Она и заявила о преступлении. В полиции Приморья РИА Новости заявляли, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием. В понедельник прокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение в отношении на Блэка по статьям "Угроза убийством" и "Кража". Отмечалось, что в результате ссоры американец "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из кошелька пострадавшей 10 тысяч рублей. Дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока."Первомайским районным судом города Владивостока назначена дата первого открытого судебного заседания по уголовному делу в отношении гражданина США - 6 июня в 14.00 (07.00 мск)", - сообщила Оленева.Ранее источник сообщал РИА Новости, что американец не признает вину в угрозе убийством и краже, хотя не отрицает того, что взял деньги.Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20240523/obmen-1947855828.html

https://ria.ru/20240427/ekstraditsiya-1942651270.html

владивосток

сша

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, сша, происшествия, южная корея, россия