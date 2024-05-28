https://ria.ru/20240528/bespilotniki-1948812067.html

Над Белгородской и Курской областями за ночь уничтожили три беспилотника

Над Белгородской и Курской областями за ночь уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 28.05.2024

Над Белгородской и Курской областями за ночь уничтожили три беспилотника

Российские системы ПВО минувшей ночью сбили три украинских беспилотника в небе над Курской и Белгородской областями, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T07:00

2024-05-28T07:00

2024-05-28T07:33

специальная военная операция на украине

курская область

россия

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО минувшей ночью сбили три украинских беспилотника в небе над Курской и Белгородской областями, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, дежурными средства ПВО уничтожили один БПЛА над территорией Курской области, еще два беспилотника сбиты в Белгородской области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948769381.html

курская область

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, белгородская область