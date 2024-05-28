https://ria.ru/20240528/bespilotniki-1948812067.html
Над Белгородской и Курской областями за ночь уничтожили три беспилотника
Над Белгородской и Курской областями за ночь уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 28.05.2024
Над Белгородской и Курской областями за ночь уничтожили три беспилотника
Российские системы ПВО минувшей ночью сбили три украинских беспилотника в небе над Курской и Белгородской областями, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T07:00
2024-05-28T07:00
2024-05-28T07:33
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО минувшей ночью сбили три украинских беспилотника в небе над Курской и Белгородской областями, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, дежурными средства ПВО уничтожили один БПЛА над территорией Курской области, еще два беспилотника сбиты в Белгородской области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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курская область, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Белгородская область
Над Белгородской и Курской областями за ночь уничтожили три беспилотника
Минобороны: ПВО за ночь сбила над Белгородской и Курской областями три БПЛА