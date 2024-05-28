https://ria.ru/20240528/belgorod-1948998432.html

В Белгороде и окрестностях отменили сигнал о ракетной опасности

В Белгороде и окрестностях отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 28.05.2024

В Белгороде и окрестностях отменили сигнал о ракетной опасности

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале белгородской администрации. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:32

2024-05-28T20:32

2024-05-28T20:32

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белгородский район

шебекино

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вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале белгородской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 20.00 мск. Через 22 минуты отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. В мэрии также сообщили и об отмене угрозы в Шебекинском городском округе.

https://ria.ru/20240528/gladkov-1948893688.html

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