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В Белгороде и окрестностях отменили сигнал о ракетной опасности
В Белгороде и окрестностях отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 28.05.2024
В Белгороде и окрестностях отменили сигнал о ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале белгородской администрации. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:32
2024-05-28T20:32
2024-05-28T20:32
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале белгородской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 20.00 мск. Через 22 минуты отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. В мэрии также сообщили и об отмене угрозы в Шебекинском городском округе.
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В Белгороде и окрестностях отменили сигнал о ракетной опасности
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино отменили сигнал о ракетной опасности