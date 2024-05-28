https://ria.ru/20240528/belgiya-1948858577.html

Бельгия хочет согласовать 14-й пакет санкций против России до конца июня

Бельгия хочет согласовать 14-й пакет санкций против России до конца июня - РИА Новости, 28.05.2024

Бельгия хочет согласовать 14-й пакет санкций против России до конца июня

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что 14-й пакет санкций против России будет согласован до истечения срока бельгийского председательства в... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:20

2024-05-28T12:20

2024-05-28T12:20

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евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что 14-й пакет санкций против России будет согласован до истечения срока бельгийского председательства в Совете Евросоюза в конце июня. "Под председательством Бельгии ведется работа над 14-м пакетом санкций и мы уверены, что он будет принят еще при нашем председательстве", - сказал де Кроо. После Бельгии председательство в Совете ЕС будет передано Венгрии.

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948858480.html

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в мире, бельгия, россия, венгрия, александр де кроо, совет евросоюза, евросоюз, санкции в отношении россии