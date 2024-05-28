https://ria.ru/20240528/belgiya-1948858577.html
Бельгия хочет согласовать 14-й пакет санкций против России до конца июня
Бельгия хочет согласовать 14-й пакет санкций против России до конца июня - РИА Новости, 28.05.2024
Бельгия хочет согласовать 14-й пакет санкций против России до конца июня
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что 14-й пакет санкций против России будет согласован до истечения срока бельгийского председательства в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:20
2024-05-28T12:20
2024-05-28T12:20
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санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что 14-й пакет санкций против России будет согласован до истечения срока бельгийского председательства в Совете Евросоюза в конце июня. "Под председательством Бельгии ведется работа над 14-м пакетом санкций и мы уверены, что он будет принят еще при нашем председательстве", - сказал де Кроо. После Бельгии председательство в Совете ЕС будет передано Венгрии.
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в мире, бельгия, россия, венгрия, александр де кроо, совет евросоюза, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Бельгия, Россия, Венгрия, Александр де Кроо, Совет Евросоюза, Евросоюз, Санкции в отношении России
Бельгия хочет согласовать 14-й пакет санкций против России до конца июня
Премьер Бельгии де Кроо: 14-й пакет санкций против РФ согласуют до конца июня