https://ria.ru/20240528/bayden-1948961828.html

В Демпартии испугались низких шансов Байдена на переизбрание, пишут СМИ

В Демпартии испугались низких шансов Байдена на переизбрание, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2024

В Демпартии испугались низких шансов Байдена на переизбрание, пишут СМИ

В руководстве Демократической партии США установилось "всепроникающее чувство страха" из-за низких шансов американского президента Джо Байдена переизбраться на... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:41

2024-05-28T17:41

2024-05-28T17:43

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. В руководстве Демократической партии США установилось "всепроникающее чувство страха" из-за низких шансов американского президента Джо Байдена переизбраться на второй срок на предстоящих выборах главы государства в ноябре 2024 года, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "Всепроникающее чувство страха установилось на высочайших уровнях Демократической партии из-за перспектив переизбрания Джо Байдена, даже среди должностных лиц и стратегов, которые раньше выражали уверенность перед предстоящей битвой с Дональдом Трампом", - пишет газета. Как отмечается, за пять месяцев до дня голосования в партии чувствуется "ощутимая дрожь", которую можно проследить в обсуждениях демократов, не предназначенных для заявлений на телевидении или публикации в печатных изданиях. "Вы не хотите быть тем парнем, который под запись говорит, что мы обречены, или что кампания плоха или Байден совершает ошибки. Никто не хочет быть таким парнем", - признался изданию собеседник из числа партийных функционеров, близкий к Белому дому. По словам другого источника, среди партийных доноров ведется список причин, почему действующего американского лидера ждет поражение в ноябре. Сообщается, что в нем два десятка поводов к предстоящему фиаско Байдена, включая рекордный для президента США возраст, провал в миграционной политике, высокое бремя инфляции и отсутствие популярности вице-президента Камалы Харрис. "Список того, почему мы "могли бы" победить настолько мал, что мне даже не приходится держать его на телефоне", - сообщил изданию автор документа, представившийся советником доноров Демократической партии. Как следует из публикации, чувство беспокойства в партии усилилось в последние дни еще больше, поскольку бывший американский лидер Дональд Трамп в рамках своей кампании по возвращению в Белый дом все активнее работает на тем, чтобы завоевать расположение латиноамериканского и чернокожего населения, которое ранее традиционно отдавало свои голоса за демократов. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20231210/vybory-1914893632.html

https://ria.ru/20240426/bloomberg-1942392201.html

https://ria.ru/20231001/tramp-1899784126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024