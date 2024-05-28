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В Крыму сочли слова Байдена о Второй мировой войне склерозом - РИА Новости, 28.05.2024
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07:16 28.05.2024 (обновлено: 07:38 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/bayden-1948813238.html
В Крыму сочли слова Байдена о Второй мировой войне склерозом
В Крыму сочли слова Байдена о Второй мировой войне склерозом - РИА Новости, 28.05.2024
В Крыму сочли слова Байдена о Второй мировой войне склерозом
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал "политическим склерозом" слова президента США Джо Байдена о том, что мир от фашизма во Второй... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T07:16
2024-05-28T07:38
в мире
сша
европа
ссср
джо байден
заур смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал "политическим склерозом" слова президента США Джо Байдена о том, что мир от фашизма во Второй мировой войне спасли американские солдаты. Ранее Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Он также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы". "Политический склероз стал своего рода инфекцией, поразившей умы и сознание американских и западных лидеров", - сказал РИА Новости Смирнов. По его словам, в стремлении переписать историю и исказить ее до неузнаваемости, спустя 80 лет после победы над Гитлером, Байден и его сателлиты стали главными спонсорами современного фашизма.
https://ria.ru/20240528/antonov-1948806696.html
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в мире, сша, европа, ссср, джо байден, заур смирнов
В мире, США, Европа, СССР, Джо Байден, Заур Смирнов
В Крыму сочли слова Байдена о Второй мировой войне склерозом

В Крыму назвали слова Байдена о спасении мира от фашизма политическим склерозом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал "политическим склерозом" слова президента США Джо Байдена о том, что мир от фашизма во Второй мировой войне спасли американские солдаты.
Ранее Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Он также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы".
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Посол Антонов отреагировал на слова Байдена о "победе" США над фашизмом
04:12
"Политический склероз стал своего рода инфекцией, поразившей умы и сознание американских и западных лидеров", - сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, в стремлении переписать историю и исказить ее до неузнаваемости, спустя 80 лет после победы над Гитлером, Байден и его сателлиты стали главными спонсорами современного фашизма.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Байден заявил, что армия США "спасла мир от фашизма" в годы Второй мировой
Вчера, 19:43
 
В миреСШАЕвропаСССРДжо БайденЗаур Смирнов
 
 
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