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Бастрыкин ждет доклад о проверке по сообщению об избитом мальчике в Тюмени - РИА Новости, 28.05.2024
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23:54 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/bastrykin-1949024826.html
Бастрыкин ждет доклад о проверке по сообщению об избитом мальчике в Тюмени
Бастрыкин ждет доклад о проверке по сообщению об избитом мальчике в Тюмени - РИА Новости, 28.05.2024
Бастрыкин ждет доклад о проверке по сообщению об избитом мальчике в Тюмени
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту об избиении 11-летнего мальчика в Тюмени, РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:54
2024-05-28T23:54
происшествия
россия
тюмень
тюменская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 28 мая – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту об избиении 11-летнего мальчика в Тюмени, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. "Выявлена публикация о том, что 27 мая в городе Тюмени в ходе возникшего конфликта между несовершеннолетними одиннадцатилетнему мальчику нанесены телесные повреждения. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - указано в официальном Telegram-канале ведомства. По данным прокуратуры Тюменской области, в средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что 27 мая в одном из дворов в районе Московского тракта в городе Тюмени в результате конфликта были нанесены телесные повреждения 11-летнему мальчику. В связи с этим облпрокуратура поручила прокурору Калининского административного округа города проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также на контроле прокуратуры ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят сотрудники полиции.
https://ria.ru/20240103/izbienie-1919565903.html
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происшествия, россия, тюмень, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюмень, Тюменская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин ждет доклад о проверке по сообщению об избитом мальчике в Тюмени

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения мальчика в Тюмени

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 28 мая – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту об избиении 11-летнего мальчика в Тюмени, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«
"Выявлена публикация о том, что 27 мая в городе Тюмени в ходе возникшего конфликта между несовершеннолетними одиннадцатилетнему мальчику нанесены телесные повреждения. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - указано в официальном Telegram-канале ведомства.
По данным прокуратуры Тюменской области, в средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что 27 мая в одном из дворов в районе Московского тракта в городе Тюмени в результате конфликта были нанесены телесные повреждения 11-летнему мальчику. В связи с этим облпрокуратура поручила прокурору Калининского административного округа города проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также на контроле прокуратуры ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят сотрудники полиции.
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ПроисшествияРоссияТюменьТюменская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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