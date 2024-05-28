https://ria.ru/20240528/banki-1948980435.html
Развитие банковской деятельности в новых регионах обсудили на конференции
Развитие банковской деятельности в новых регионах обсудили на конференции - РИА Новости, 28.05.2024
Развитие банковской деятельности в новых регионах обсудили на конференции
В рамках бизнес-конференции "Построй свое будущее" прошло обсуждение стратегии развития банковской деятельности ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:21
2024-05-28T19:21
2024-05-28T19:34
россия
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
запорожская область
петр фрадков
алексей моисеев
сергей белов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926413004_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_3be24b91c34956a585d27c79427106d2.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В рамках бизнес-конференции "Построй свое будущее" прошло обсуждение стратегии развития банковской деятельности ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба банка. В бизнес-конференции приняли участие более 250 руководителей и сотрудников бизнес-подразделений центрального офиса и сети банка в новых регионах. С выступлениями к участникам обратились председатель ПСБ Петр Фрадков, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Кроме того, на мероприятии присутствовал заместитель председателя Банка России Сергей Белов, а также был организован видео-мост с народным артистом Российской Федерации, председателем Союза театральных деятелей РФ Владимиром Машковым. "Мы уже выстроили в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях широкую и высокотехнологичную банковскую сеть, насчитывающую более 450 отделений в 137 населенных пунктах, свыше 2,3 тысячи банкоматов в 244 населенных пунктах и 45 тысяч терминалов безналичной оплаты", - сказал Фрадков в своем выступлении, его слова приводит пресс-служба. Также на конференции обсуждались стратегические задачи банка в области работы с розничным сегментом и сегментом МСБ, инновационные цифровые предложения для населения и бизнеса, практические модели взаимодействия с клиентами и укрепление клиентской лояльности.
https://ria.ru/20240516/perevody-1946482662.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926413004_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_712585ff56fe5cd950ee5caeff1a3507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, запорожская область, петр фрадков, алексей моисеев, сергей белов, псб (банк псб)
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Петр Фрадков, Алексей Моисеев, Сергей Белов, ПСБ (Банк ПСБ)