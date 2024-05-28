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Развитие банковской деятельности в новых регионах обсудили на конференции - РИА Новости, 28.05.2024
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19:21 28.05.2024 (обновлено: 19:34 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/banki-1948980435.html
Развитие банковской деятельности в новых регионах обсудили на конференции
Развитие банковской деятельности в новых регионах обсудили на конференции - РИА Новости, 28.05.2024
Развитие банковской деятельности в новых регионах обсудили на конференции
В рамках бизнес-конференции "Построй свое будущее" прошло обсуждение стратегии развития банковской деятельности ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:21
2024-05-28T19:34
россия
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
запорожская область
петр фрадков
алексей моисеев
сергей белов
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В рамках бизнес-конференции "Построй свое будущее" прошло обсуждение стратегии развития банковской деятельности ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба банка. В бизнес-конференции приняли участие более 250 руководителей и сотрудников бизнес-подразделений центрального офиса и сети банка в новых регионах. С выступлениями к участникам обратились председатель ПСБ Петр Фрадков, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Кроме того, на мероприятии присутствовал заместитель председателя Банка России Сергей Белов, а также был организован видео-мост с народным артистом Российской Федерации, председателем Союза театральных деятелей РФ Владимиром Машковым. "Мы уже выстроили в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях широкую и высокотехнологичную банковскую сеть, насчитывающую более 450 отделений в 137 населенных пунктах, свыше 2,3 тысячи банкоматов в 244 населенных пунктах и 45 тысяч терминалов безналичной оплаты", - сказал Фрадков в своем выступлении, его слова приводит пресс-служба. Также на конференции обсуждались стратегические задачи банка в области работы с розничным сегментом и сегментом МСБ, инновационные цифровые предложения для населения и бизнеса, практические модели взаимодействия с клиентами и укрепление клиентской лояльности.
https://ria.ru/20240516/perevody-1946482662.html
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луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
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россия, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, запорожская область, петр фрадков, алексей моисеев, сергей белов, псб (банк псб)
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Петр Фрадков, Алексей Моисеев, Сергей Белов, ПСБ (Банк ПСБ)

Развитие банковской деятельности в новых регионах обсудили на конференции

© iStock.com / miodrag ignjatovicМужчина разговаривает с консультантом в банке
Мужчина разговаривает с консультантом в банке - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© iStock.com / miodrag ignjatovic
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В рамках бизнес-конференции "Построй свое будущее" прошло обсуждение стратегии развития банковской деятельности ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба банка.
В бизнес-конференции приняли участие более 250 руководителей и сотрудников бизнес-подразделений центрального офиса и сети банка в новых регионах. С выступлениями к участникам обратились председатель ПСБ Петр Фрадков, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Кроме того, на мероприятии присутствовал заместитель председателя Банка России Сергей Белов, а также был организован видео-мост с народным артистом Российской Федерации, председателем Союза театральных деятелей РФ Владимиром Машковым.
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"Мы уже выстроили в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях широкую и высокотехнологичную банковскую сеть, насчитывающую более 450 отделений в 137 населенных пунктах, свыше 2,3 тысячи банкоматов в 244 населенных пунктах и 45 тысяч терминалов безналичной оплаты", - сказал Фрадков в своем выступлении, его слова приводит пресс-служба.
Также на конференции обсуждались стратегические задачи банка в области работы с розничным сегментом и сегментом МСБ, инновационные цифровые предложения для населения и бизнеса, практические модели взаимодействия с клиентами и укрепление клиентской лояльности.
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьПетр ФрадковАлексей МоисеевСергей БеловПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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