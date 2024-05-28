https://ria.ru/20240528/banki-1948980435.html

Развитие банковской деятельности в новых регионах обсудили на конференции

Развитие банковской деятельности в новых регионах обсудили на конференции - РИА Новости, 28.05.2024

Развитие банковской деятельности в новых регионах обсудили на конференции

В рамках бизнес-конференции "Построй свое будущее" прошло обсуждение стратегии развития банковской деятельности ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:21

2024-05-28T19:21

2024-05-28T19:34

россия

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

петр фрадков

алексей моисеев

сергей белов

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В рамках бизнес-конференции "Построй свое будущее" прошло обсуждение стратегии развития банковской деятельности ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба банка. В бизнес-конференции приняли участие более 250 руководителей и сотрудников бизнес-подразделений центрального офиса и сети банка в новых регионах. С выступлениями к участникам обратились председатель ПСБ Петр Фрадков, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Кроме того, на мероприятии присутствовал заместитель председателя Банка России Сергей Белов, а также был организован видео-мост с народным артистом Российской Федерации, председателем Союза театральных деятелей РФ Владимиром Машковым. "Мы уже выстроили в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях широкую и высокотехнологичную банковскую сеть, насчитывающую более 450 отделений в 137 населенных пунктах, свыше 2,3 тысячи банкоматов в 244 населенных пунктах и 45 тысяч терминалов безналичной оплаты", - сказал Фрадков в своем выступлении, его слова приводит пресс-служба. Также на конференции обсуждались стратегические задачи банка в области работы с розничным сегментом и сегментом МСБ, инновационные цифровые предложения для населения и бизнеса, практические модели взаимодействия с клиентами и укрепление клиентской лояльности.

https://ria.ru/20240516/perevody-1946482662.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

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Артем Смирнов

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