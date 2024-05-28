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В Балашихе обломками сбитого шара ранены двое мужчин
В Балашихе обломками сбитого шара ранены двое мужчин - РИА Новости, 28.05.2024
В Балашихе обломками сбитого шара ранены двое мужчин
Госпитализированный мужчина после падения обломков сбитого ПВО низколетящего воздушного шара в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе получил рваную рану... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:31
2024-05-28T13:31
2024-05-28T13:35
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
сергей юров
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Госпитализированный мужчина после падения обломков сбитого ПВО низколетящего воздушного шара в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе получил рваную рану щеки, у второго пострадавшего зафиксирован ушиб мягких тканей стопы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Накануне вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ПВО сбила беспилотник в микрорайоне Кучино в Балашихе, обломки упали на частный дом. Глава городского округа Сергей Юров позже уточнил, что обломки задели двух мужчин. Минобороны заявило, что в Подмосковье сбит был малоразмерный воздушный шар. "Мужчина 1986 года рождения с рваной раной щеки госпитализирован в Люберецкую центральную районную больницу", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что у мужчины 1995 года рождения ушиб мягких тканей правой стопы. Медицинская помощь ему была оказана врачами на месте происшествия.
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей юров
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Сергей Юров
В Балашихе обломками сбитого шара ранены двое мужчин
Обломки сбитого в Балашихе шара повредили одному мужчине щеку, другому — ногу