https://ria.ru/20240528/balashikha-1948884367.html

В Балашихе обломками сбитого шара ранены двое мужчин

В Балашихе обломками сбитого шара ранены двое мужчин - РИА Новости, 28.05.2024

В Балашихе обломками сбитого шара ранены двое мужчин

Госпитализированный мужчина после падения обломков сбитого ПВО низколетящего воздушного шара в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе получил рваную рану... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:31

2024-05-28T13:31

2024-05-28T13:35

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

сергей юров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Госпитализированный мужчина после падения обломков сбитого ПВО низколетящего воздушного шара в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе получил рваную рану щеки, у второго пострадавшего зафиксирован ушиб мягких тканей стопы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Накануне вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ПВО сбила беспилотник в микрорайоне Кучино в Балашихе, обломки упали на частный дом. Глава городского округа Сергей Юров позже уточнил, что обломки задели двух мужчин. Минобороны заявило, что в Подмосковье сбит был малоразмерный воздушный шар. "Мужчина 1986 года рождения с рваной раной щеки госпитализирован в Люберецкую центральную районную больницу", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что у мужчины 1995 года рождения ушиб мягких тканей правой стопы. Медицинская помощь ему была оказана врачами на месте происшествия.

https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html

балашиха

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей юров