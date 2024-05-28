https://ria.ru/20240528/balashikha-1948883199.html

В Балашихе от обломков сбитого шара пострадали три дома

В Балашихе от обломков сбитого шара пострадали три дома - РИА Новости, 28.05.2024

В Балашихе от обломков сбитого шара пострадали три дома

Три жилых дома пострадали, по уточненным данным, при падении обломков сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного шара малого размера в микрорайоне Кучино в РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:27

2024-05-28T13:27

2024-05-28T17:52

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

сергей юров

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Три жилых дома пострадали, по уточненным данным, при падении обломков сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного шара малого размера в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Накануне вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ПВО сбила беспилотник в микрорайоне Кучино в Балашихе, обломки упали на частный дом. Глава городского округа Сергей Юров позже уточнил, что обломки задели двух мужчин. Минобороны заявило, что в Подмосковье сбит малоразмерный воздушный шар. "В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в многоэтажке взрывной волной и осколками выбиты окна на некоторых этажах. В одном из частных домов произошло возгорание, которое удалось полностью потушить в 21:25. Во втором доме были выбиты стекла.

https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей юров