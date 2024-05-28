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В Балашихе от обломков сбитого шара пострадали три дома - РИА Новости, 28.05.2024
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13:27 28.05.2024 (обновлено: 17:52 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/balashikha-1948883199.html
В Балашихе от обломков сбитого шара пострадали три дома
В Балашихе от обломков сбитого шара пострадали три дома - РИА Новости, 28.05.2024
В Балашихе от обломков сбитого шара пострадали три дома
Три жилых дома пострадали, по уточненным данным, при падении обломков сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного шара малого размера в микрорайоне Кучино в РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:27
2024-05-28T17:52
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
сергей юров
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Три жилых дома пострадали, по уточненным данным, при падении обломков сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного шара малого размера в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Накануне вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ПВО сбила беспилотник в микрорайоне Кучино в Балашихе, обломки упали на частный дом. Глава городского округа Сергей Юров позже уточнил, что обломки задели двух мужчин. Минобороны заявило, что в Подмосковье сбит малоразмерный воздушный шар. "В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в многоэтажке взрывной волной и осколками выбиты окна на некоторых этажах. В одном из частных домов произошло возгорание, которое удалось полностью потушить в 21:25. Во втором доме были выбиты стекла.
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html
балашиха
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей юров
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Сергей Юров
В Балашихе от обломков сбитого шара пострадали три дома

В Балашихе при падении обломков сбитого шара пострадали три жилых дома

© Фото из соцсетейПострадавший жилой дом в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе
Пострадавший жилой дом в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе
© Фото из соцсетей
Пострадавший жилой дом в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Три жилых дома пострадали, по уточненным данным, при падении обломков сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного шара малого размера в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Накануне вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ПВО сбила беспилотник в микрорайоне Кучино в Балашихе, обломки упали на частный дом. Глава городского округа Сергей Юров позже уточнил, что обломки задели двух мужчин. Минобороны заявило, что в Подмосковье сбит малоразмерный воздушный шар.
"В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в многоэтажке взрывной волной и осколками выбиты окна на некоторых этажах. В одном из частных домов произошло возгорание, которое удалось полностью потушить в 21:25. Во втором доме были выбиты стекла.
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