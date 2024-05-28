В Балашихе от обломков сбитого шара пострадали три дома
В Балашихе при падении обломков сбитого шара пострадали три жилых дома
© Фото из соцсетейПострадавший жилой дом в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе
© Фото из соцсетей
Пострадавший жилой дом в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Три жилых дома пострадали, по уточненным данным, при падении обломков сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного шара малого размера в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Накануне вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ПВО сбила беспилотник в микрорайоне Кучино в Балашихе, обломки упали на частный дом. Глава городского округа Сергей Юров позже уточнил, что обломки задели двух мужчин. Минобороны заявило, что в Подмосковье сбит малоразмерный воздушный шар.
"В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в многоэтажке взрывной волной и осколками выбиты окна на некоторых этажах. В одном из частных домов произошло возгорание, которое удалось полностью потушить в 21:25. Во втором доме были выбиты стекла.
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