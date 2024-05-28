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В ФСБ заявили о попытках США милитаризовать Арктику - РИА Новости, 28.05.2024
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15:00 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/arktika-1948911406.html
В ФСБ заявили о попытках США милитаризовать Арктику
В ФСБ заявили о попытках США милитаризовать Арктику - РИА Новости, 28.05.2024
В ФСБ заявили о попытках США милитаризовать Арктику
С подачи США и их сателлитов предпринимаются попытки милитаризовать Арктику и помешать экономическим проектам России в этом регионе, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:00
2024-05-28T15:00
сша
арктика
россия
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. С подачи США и их сателлитов предпринимаются попытки милитаризовать Арктику и помешать экономическим проектам России в этом регионе, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Российский сектор Арктики, богатый природными и биологическими ресурсами, а также имеющий огромный транспортно-логистический потенциал, остается объектом захватнических устремлений Запада", - сказал Кулишов. "С подачи США и их сателлитов предпринимаются попытки милитаризации региона, создаются юридические, экономические и информационные условия для установления режима свободного судоходства в акватории Северного морского пути и воспрепятствования реализации экономических проектов России", - добавил он. Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20240528/arktika-1948909593.html
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сша, арктика, россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
США, Арктика, Россия, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ФСБ заявили о попытках США милитаризовать Арктику

Кулишов: Запад пытается милитаризовать Арктику и помешать проектам РФ в регионе

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкАрхипелаг Земля Франца-Иосифа
Архипелаг Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Архипелаг Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. С подачи США и их сателлитов предпринимаются попытки милитаризовать Арктику и помешать экономическим проектам России в этом регионе, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"Российский сектор Арктики, богатый природными и биологическими ресурсами, а также имеющий огромный транспортно-логистический потенциал, остается объектом захватнических устремлений Запада", - сказал Кулишов.
Пограничная застава Нагурское, Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Запад пытается запустить протестные настроения в Арктике, заявили в ФСБ
Вчера, 14:59
"С подачи США и их сателлитов предпринимаются попытки милитаризации региона, создаются юридические, экономические и информационные условия для установления режима свободного судоходства в акватории Северного морского пути и воспрепятствования реализации экономических проектов России", - добавил он.
Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В США готовят армию к захвату контроля над Русской Арктикой
10 ноября 2023, 08:00
 
СШААрктикаРоссияВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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