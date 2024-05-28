https://ria.ru/20240528/arktika-1948911406.html

В ФСБ заявили о попытках США милитаризовать Арктику

В ФСБ заявили о попытках США милитаризовать Арктику - РИА Новости, 28.05.2024

В ФСБ заявили о попытках США милитаризовать Арктику

С подачи США и их сателлитов предпринимаются попытки милитаризовать Арктику и помешать экономическим проектам России в этом регионе, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:00

2024-05-28T15:00

2024-05-28T15:00

сша

арктика

россия

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. С подачи США и их сателлитов предпринимаются попытки милитаризовать Арктику и помешать экономическим проектам России в этом регионе, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Российский сектор Арктики, богатый природными и биологическими ресурсами, а также имеющий огромный транспортно-логистический потенциал, остается объектом захватнических устремлений Запада", - сказал Кулишов. "С подачи США и их сателлитов предпринимаются попытки милитаризации региона, создаются юридические, экономические и информационные условия для установления режима свободного судоходства в акватории Северного морского пути и воспрепятствования реализации экономических проектов России", - добавил он. Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20240528/arktika-1948909593.html

https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html

сша

арктика

россия

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сша, арктика, россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)