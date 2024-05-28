https://ria.ru/20240528/arktika-1948909593.html
Запад пытается запустить протестные настроения в Арктике, заявили в ФСБ
Запад пытается запустить протестные настроения в Арктике, заявили в ФСБ - РИА Новости, 28.05.2024
Запад пытается запустить протестные настроения в Арктике, заявили в ФСБ
Запад с помощью экологов пытается запустить протестные настроения среди местного населения в Арктике, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:59
2024-05-28T14:59
2024-05-28T15:01
арктика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
владимир кулишов
россия
север
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Запад с помощью экологов пытается запустить протестные настроения среди местного населения в Арктике, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."Зарубежные страны и международные экологические организации, спекулируя на проблематике защиты прав коренных малочисленных народов Севера и охраны окружающей среды, пытаются инспирировать протестные настроения местного населения", - сказал Кулишов.
https://ria.ru/20240528/granitsa-1948831151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, владимир кулишов, россия, север
Арктика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Владимир Кулишов, Россия, Север
Запад пытается запустить протестные настроения в Арктике, заявили в ФСБ
Кулишов: Запад использует экологов для запуска протестных настроений в Арктике