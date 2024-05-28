https://ria.ru/20240528/arktika-1948909593.html

Запад пытается запустить протестные настроения в Арктике, заявили в ФСБ

Запад пытается запустить протестные настроения в Арктике, заявили в ФСБ - РИА Новости, 28.05.2024

Запад пытается запустить протестные настроения в Арктике, заявили в ФСБ

Запад с помощью экологов пытается запустить протестные настроения среди местного населения в Арктике, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:59

2024-05-28T14:59

2024-05-28T15:01

арктика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

владимир кулишов

россия

север

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Запад с помощью экологов пытается запустить протестные настроения среди местного населения в Арктике, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."Зарубежные страны и международные экологические организации, спекулируя на проблематике защиты прав коренных малочисленных народов Севера и охраны окружающей среды, пытаются инспирировать протестные настроения местного населения", - сказал Кулишов.

https://ria.ru/20240528/granitsa-1948831151.html

арктика

россия

север

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Дарья Буймова

арктика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, владимир кулишов, россия, север