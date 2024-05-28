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Запад пытается запустить протестные настроения в Арктике, заявили в ФСБ - РИА Новости, 28.05.2024
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14:59 28.05.2024 (обновлено: 15:01 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/arktika-1948909593.html
Запад пытается запустить протестные настроения в Арктике, заявили в ФСБ
Запад пытается запустить протестные настроения в Арктике, заявили в ФСБ - РИА Новости, 28.05.2024
Запад пытается запустить протестные настроения в Арктике, заявили в ФСБ
Запад с помощью экологов пытается запустить протестные настроения среди местного населения в Арктике, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:59
2024-05-28T15:01
арктика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
владимир кулишов
россия
север
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Запад с помощью экологов пытается запустить протестные настроения среди местного населения в Арктике, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."Зарубежные страны и международные экологические организации, спекулируя на проблематике защиты прав коренных малочисленных народов Севера и охраны окружающей среды, пытаются инспирировать протестные настроения местного населения", - сказал Кулишов.
https://ria.ru/20240528/granitsa-1948831151.html
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арктика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, владимир кулишов, россия, север
Арктика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Владимир Кулишов, Россия, Север
Запад пытается запустить протестные настроения в Арктике, заявили в ФСБ

Кулишов: Запад использует экологов для запуска протестных настроений в Арктике

© Фото : Андрей СтанавовПограничная застава "Нагурское", Земля Франца-Иосифа
Пограничная застава Нагурское, Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Андрей Станавов
Пограничная застава "Нагурское", Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Запад с помощью экологов пытается запустить протестные настроения среди местного населения в Арктике, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"Зарубежные страны и международные экологические организации, спекулируя на проблематике защиты прав коренных малочисленных народов Севера и охраны окружающей среды, пытаются инспирировать протестные настроения местного населения", - сказал Кулишов.
Знак въезда в Российскую Федерацию - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Запад наращивает военный потенциал у границы России, заявили в ФСБ
Вчера, 10:32
 
АрктикаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьВладимир КулишовРоссияСевер
 
 
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