https://ria.ru/20240528/argentina-1948815511.html

Президент Аргентины сменил премьера

Президент Аргентины сменил премьера - РИА Новости, 28.05.2024

Президент Аргентины сменил премьера

Президент Аргентины Хавьер Милей сменил главу кабмина, доверив этот пост министру внутренних дел, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T08:19

2024-05-28T08:19

2024-05-28T09:07

в мире

аргентина

хавьер милей

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей сменил главу кабмина, доверив этот пост министру внутренних дел, сообщила пресс-служба главы государства. "Офис президента сообщает, что Николас Поссе подал в отставку с поста главы кабинета министров. Должность премьер-министра займет (глава МВД - ред.) Гильермо Франкос с целью придать больше политического веса руководству правительства", - говорится в сообщении. В свою очередь, газета La Nación сообщила, что решение об отставке премьер-министра "было мотивировано разницей в критериях и ожиданиях относительно прогресса правительства и возложенных на него задач".

https://ria.ru/20240521/miley-1947446629.html

аргентина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, аргентина, хавьер милей