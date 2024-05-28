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Президент Аргентины сменил премьера - РИА Новости, 28.05.2024
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08:19 28.05.2024 (обновлено: 09:07 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/argentina-1948815511.html
Президент Аргентины сменил премьера
Президент Аргентины сменил премьера - РИА Новости, 28.05.2024
Президент Аргентины сменил премьера
Президент Аргентины Хавьер Милей сменил главу кабмина, доверив этот пост министру внутренних дел, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:19
2024-05-28T09:07
в мире
аргентина
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей сменил главу кабмина, доверив этот пост министру внутренних дел, сообщила пресс-служба главы государства. "Офис президента сообщает, что Николас Поссе подал в отставку с поста главы кабинета министров. Должность премьер-министра займет (глава МВД - ред.) Гильермо Франкос с целью придать больше политического веса руководству правительства", - говорится в сообщении. В свою очередь, газета La Nación сообщила, что решение об отставке премьер-министра "было мотивировано разницей в критериях и ожиданиях относительно прогресса правительства и возложенных на него задач".
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в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
Президент Аргентины сменил премьера

Президент Аргентины сменил премьера после отставки Поссе

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей сменил главу кабмина, доверив этот пост министру внутренних дел, сообщила пресс-служба главы государства.
"Офис президента сообщает, что Николас Поссе подал в отставку с поста главы кабинета министров. Должность премьер-министра займет (глава МВД - ред.) Гильермо Франкос с целью придать больше политического веса руководству правительства", - говорится в сообщении.
В свою очередь, газета La Nación сообщила, что решение об отставке премьер-министра "было мотивировано разницей в критериях и ожиданиях относительно прогресса правительства и возложенных на него задач".
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