https://ria.ru/20240528/argentina-1948815511.html
Президент Аргентины сменил премьера
Президент Аргентины сменил премьера - РИА Новости, 28.05.2024
Президент Аргентины сменил премьера
Президент Аргентины Хавьер Милей сменил главу кабмина, доверив этот пост министру внутренних дел, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:19
2024-05-28T08:19
2024-05-28T09:07
в мире
аргентина
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей сменил главу кабмина, доверив этот пост министру внутренних дел, сообщила пресс-служба главы государства. "Офис президента сообщает, что Николас Поссе подал в отставку с поста главы кабинета министров. Должность премьер-министра займет (глава МВД - ред.) Гильермо Франкос с целью придать больше политического веса руководству правительства", - говорится в сообщении. В свою очередь, газета La Nación сообщила, что решение об отставке премьер-министра "было мотивировано разницей в критериях и ожиданиях относительно прогресса правительства и возложенных на него задач".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
Президент Аргентины сменил премьера
Президент Аргентины сменил премьера после отставки Поссе
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей сменил главу кабмина, доверив этот пост министру внутренних дел, сообщила пресс-служба главы государства.
"Офис президента сообщает, что Николас Поссе подал в отставку с поста главы кабинета министров. Должность премьер-министра займет (глава МВД - ред.) Гильермо Франкос с целью придать больше политического веса руководству правительства", - говорится в сообщении.
В свою очередь, газета La Nación сообщила, что решение об отставке премьер-министра "было мотивировано разницей в критериях и ожиданиях относительно прогресса правительства и возложенных на него задач".