https://ria.ru/20240528/antonov-1948806696.html

Посол Антонов отреагировал на слова Байдена о "победе" США над фашизмом

Посол Антонов отреагировал на слова Байдена о "победе" США над фашизмом - РИА Новости, 28.05.2024

Посол Антонов отреагировал на слова Байдена о "победе" США над фашизмом

Власти США продолжают циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли СССР в победе над фашизмом, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T04:12

2024-05-28T04:12

2024-05-28T04:43

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Власти США продолжают циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли СССР в победе над фашизмом, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Он также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы". "Власти США продолжают курс на циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли Советского Союза в сокрушении фашистов. Нет в мире ни одной страны, которая вынесла больше, чем мы в борьбе с гитлеровской Германией и ее сателлитами. Почти вся Европа сражалась против Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны", - сообщил глава российской дипмиссии. Как отметил Антонов, риторика американских политиков "вывернута на потребу дня". "Мы будем с этим бороться и не допустим искажения истории. Не дадим забыть, что наш народ положил на алтарь 27 миллионов жизней", - добавил посол.

https://ria.ru/20240528/mid-1948803559.html

https://ria.ru/20240527/bayden-1948756668.html

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в мире, сша, ссср, европа, анатолий антонов, джо байден