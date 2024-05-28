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"Целые участки". СМИ сообщили, что ждет ВСУ на фронте из-за хода ВС России - РИА Новости, 28.05.2024
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15:21 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/am-1948920709.html
"Целые участки". СМИ сообщили, что ждет ВСУ на фронте из-за хода ВС России
"Целые участки". СМИ сообщили, что ждет ВСУ на фронте из-за хода ВС России - РИА Новости, 28.05.2024
"Целые участки". СМИ сообщили, что ждет ВСУ на фронте из-за хода ВС России
Целые участки фронта Вооруженных сил Украины рухнут из-за прорыва российских военных на различных направлениях, пишет Al Mayadeen. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:21
2024-05-28T15:21
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Целые участки фронта Вооруженных сил Украины рухнут из-за прорыва российских военных на различных направлениях, пишет Al Mayadeen."Пока можно констатировать, что у российской армии хватает сил, чтобы прорывать украинскую оборону на разных направлениях и не отдавать инициативу на поле боя. И даже без какого-либо "генерального наступления" эта тактика "тысячи мелких порезов" очень опасна для ВСУ, так как обескровливает силы украинской армии, что со временем может привести к обрушению целых участков фронта", — говорится в материале.Как указали обозреватели, украинцам приходится перебрасывать свои истощенные резервы сразу на несколько точек продвижения российских сил. Они отметили, что без успешной мобилизации Киев ждет крах фронта.Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. Минобороны России 26 мая сообщило о взятии российскими войсками села Берестовое. Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948897479.html
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политика, в мире, киев, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, украина
Политика, В мире, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
"Целые участки". СМИ сообщили, что ждет ВСУ на фронте из-за хода ВС России

Al Mayadeen: целые участки фронта ВСУ рухнут из-за прорыва ВС России

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий стреляет из противотанкового оружия NLAW
Украинский военнослужащий стреляет из противотанкового оружия NLAW - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий стреляет из противотанкового оружия NLAW. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Целые участки фронта Вооруженных сил Украины рухнут из-за прорыва российских военных на различных направлениях, пишет Al Mayadeen.
«
"Пока можно констатировать, что у российской армии хватает сил, чтобы прорывать украинскую оборону на разных направлениях и не отдавать инициативу на поле боя. И даже без какого-либо "генерального наступления" эта тактика "тысячи мелких порезов" очень опасна для ВСУ, так как обескровливает силы украинской армии, что со временем может привести к обрушению целых участков фронта", — говорится в материале.
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Как указали обозреватели, украинцам приходится перебрасывать свои истощенные резервы сразу на несколько точек продвижения российских сил. Они отметили, что без успешной мобилизации Киев ждет крах фронта.
Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. Минобороны России 26 мая сообщило о взятии российскими войсками села Берестовое. Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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