https://ria.ru/20240528/aeroport-1948837630.html
Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва
Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва - РИА Новости, 28.05.2024
Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва
Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва, в столице Калмыкии приземлился борт авиакомпании Red Wings из Москвы, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:02
2024-05-28T11:02
2024-05-28T11:31
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ЭЛИСТА, 28 мая — РИА Новости. Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва, в столице Калмыкии приземлился борт авиакомпании Red Wings из Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости. Самолет торжественно встретили водной аркой, а пилотам надели хадак — традиционный калмыцкий белый шарф — в знак приветствия."Очень хорошо долетели, самолет был полный пассажиров. Очень рады, что снова аэропорт работает", — рассказала пассажирка Диана.Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России ввели 24 февраля 2022 года из-за начала специальной военной операции. Временно прекратились рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.Воздушная гавань в столице Калмыкии стала первой, возобновившей работу.Решение об открытии международного аэропорта Элисты власти приняли в конце апреля. Безопасность полетов подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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элиста, россия, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Элиста, Россия, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва
Борт Red Wings из Москвы приземлился в аэропорту Элисты
ЭЛИСТА, 28 мая — РИА Новости. Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва, в столице Калмыкии приземлился борт авиакомпании Red Wings из Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости.
Самолет торжественно встретили водной аркой, а пилотам надели хадак — традиционный калмыцкий белый шарф — в знак приветствия.
"Очень хорошо долетели, самолет был полный пассажиров. Очень рады, что снова аэропорт работает", — рассказала пассажирка Диана.
Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России ввели 24 февраля 2022 года из-за начала специальной военной операции. Временно прекратились рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
Воздушная гавань в столице Калмыкии стала первой, возобновившей работу.
Решение об открытии международного аэропорта Элисты власти приняли в конце апреля. Безопасность полетов подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации
и Госкорпорации по организации воздушного движения.