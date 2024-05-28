Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 28.05.2024 (обновлено: 11:31 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/aeroport-1948837630.html
Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва
Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва - РИА Новости, 28.05.2024
Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва
Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва, в столице Калмыкии приземлился борт авиакомпании Red Wings из Москвы, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:02
2024-05-28T11:31
элиста
россия
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948955647_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_9fb23607f56be68e6a005a061ad9100a.jpg
ЭЛИСТА, 28 мая — РИА Новости. Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва, в столице Калмыкии приземлился борт авиакомпании Red Wings из Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости. Самолет торжественно встретили водной аркой, а пилотам надели хадак — традиционный калмыцкий белый шарф — в знак приветствия."Очень хорошо долетели, самолет был полный пассажиров. Очень рады, что снова аэропорт работает", — рассказала пассажирка Диана.Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России ввели 24 февраля 2022 года из-за начала специальной военной операции. Временно прекратились рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.Воздушная гавань в столице Калмыкии стала первой, возобновившей работу.Решение об открытии международного аэропорта Элисты власти приняли в конце апреля. Безопасность полетов подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.
https://rsport.ria.ru/20240528/futbol-1948817463.html
https://radiosputnik.ru/20240527/ganchev-1948736712.html
https://ria.ru/20240528/magate-1948820380.html
элиста
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948955647_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_ec0457fd309d9b41caeaa398ab13ff5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
элиста, россия, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Элиста, Россия, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва

Борт Red Wings из Москвы приземлился в аэропорту Элисты

© РИА Новости / Виталий Катышкин | Перейти в медиабанкТоржественная встреча в аэропорту Элисты пассажиров самолета авиакомпании Red Wings, вылетевшего рейсом из Москвы
Торжественная встреча в аэропорту Элисты пассажиров самолета авиакомпании Red Wings, вылетевшего рейсом из Москвы - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Виталий Катышкин
Перейти в медиабанк
Торжественная встреча в аэропорту Элисты пассажиров самолета авиакомпании Red Wings, вылетевшего рейсом из Москвы
Читать ria.ru в
ЭЛИСТА, 28 мая — РИА Новости. Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва, в столице Калмыкии приземлился борт авиакомпании Red Wings из Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости.
Самолет торжественно встретили водной аркой, а пилотам надели хадак — традиционный калмыцкий белый шарф — в знак приветствия.
Игроки испанского Кадиса - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Самолет с футболистами "Кадиса" совершил экстренную посадку
Вчера, 08:56
"Очень хорошо долетели, самолет был полный пассажиров. Очень рады, что снова аэропорт работает", — рассказала пассажирка Диана.
Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России ввели 24 февраля 2022 года из-за начала специальной военной операции. Временно прекратились рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
Ганчев: есть информация о сбитом под Волчанском самолете ВСУ
27 мая, 18:20
Воздушная гавань в столице Калмыкии стала первой, возобновившей работу.
Решение об открытии международного аэропорта Элисты власти приняли в конце апреля. Безопасность полетов подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Борт из Вены прибыл в аэропорт "Храброво" в Калининграде
Вчера, 09:21
 
ЭлистаРоссияМоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала