https://ria.ru/20240528/aeroport-1948837630.html

Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва

Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва - РИА Новости, 28.05.2024

Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва

Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва, в столице Калмыкии приземлился борт авиакомпании Red Wings из Москвы, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:02

2024-05-28T11:02

2024-05-28T11:31

элиста

россия

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948955647_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_9fb23607f56be68e6a005a061ad9100a.jpg

ЭЛИСТА, 28 мая — РИА Новости. Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва, в столице Калмыкии приземлился борт авиакомпании Red Wings из Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости. Самолет торжественно встретили водной аркой, а пилотам надели хадак — традиционный калмыцкий белый шарф — в знак приветствия."Очень хорошо долетели, самолет был полный пассажиров. Очень рады, что снова аэропорт работает", — рассказала пассажирка Диана.Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России ввели 24 февраля 2022 года из-за начала специальной военной операции. Временно прекратились рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.Воздушная гавань в столице Калмыкии стала первой, возобновившей работу.Решение об открытии международного аэропорта Элисты власти приняли в конце апреля. Безопасность полетов подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.

https://rsport.ria.ru/20240528/futbol-1948817463.html

https://radiosputnik.ru/20240527/ganchev-1948736712.html

https://ria.ru/20240528/magate-1948820380.html

элиста

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

элиста, россия, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)