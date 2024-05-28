https://ria.ru/20240528/aeroport-1948801638.html
На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья
На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья - РИА Новости, 28.05.2024
На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья
Генпрокуратура Украины сообщила о разрушении терминала аэропорта подконтрольного ВСУ Запорожья. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T01:37
2024-05-28T01:37
2024-05-28T06:11
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Украины сообщила о разрушении терминала аэропорта подконтрольного ВСУ Запорожья. Согласно сообщению в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора, 25 мая ВС РФ нанесли удар по зданию аэропорта в Запорожье. "Вследствие попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта", - говорится в сообщении. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщал, что повреждено здание, в котором ВСУ хранили оружие и боеприпасы. "После начала СВО аэропорт не использовался гражданской авиацией", - подчеркнул он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240526/udary-1948399379.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Россия, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья
Прокуратура Украины заявила о разрушении терминала в аэропорту Запорожья