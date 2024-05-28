Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:37 28.05.2024 (обновлено: 06:11 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/aeroport-1948801638.html
На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья
На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья - РИА Новости, 28.05.2024
На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья
Генпрокуратура Украины сообщила о разрушении терминала аэропорта подконтрольного ВСУ Запорожья. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T01:37
2024-05-28T06:11
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
россия
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941361127_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_0b25fd6c7f39197e41f98ac1f9bf55d7.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Украины сообщила о разрушении терминала аэропорта подконтрольного ВСУ Запорожья. Согласно сообщению в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора, 25 мая ВС РФ нанесли удар по зданию аэропорта в Запорожье. "Вследствие попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта", - говорится в сообщении. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщал, что повреждено здание, в котором ВСУ хранили оружие и боеприпасы. "После начала СВО аэропорт не использовался гражданской авиацией", - подчеркнул он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240526/udary-1948399379.html
https://ria.ru/20240415/udar-1940280598.html
запорожье
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941361127_234:0:1193:719_1920x0_80_0_0_49a48dac9325894c549fe7245c482858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожье, россия, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Россия, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья

Прокуратура Украины заявила о разрушении терминала в аэропорту Запорожья

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Украины сообщила о разрушении терминала аэропорта подконтрольного ВСУ Запорожья.
Согласно сообщению в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора, 25 мая ВС РФ нанесли удар по зданию аэропорта в Запорожье.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области
26 мая, 08:03
"Вследствие попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта", - говорится в сообщении.
Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщал, что повреждено здание, в котором ВСУ хранили оружие и боеприпасы. "После начала СВО аэропорт не использовался гражданской авиацией", - подчеркнул он в своем Telegram-канале.
Тяжелая огнеметная система - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
ВС России атаковали район аэродрома в Полтавской области, заявило подполье
15 апреля, 23:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеРоссияУкраинаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала