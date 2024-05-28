https://ria.ru/20240528/aeroport-1948801638.html

На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья

На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья - РИА Новости, 28.05.2024

На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья

Генпрокуратура Украины сообщила о разрушении терминала аэропорта подконтрольного ВСУ Запорожья. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T01:37

2024-05-28T01:37

2024-05-28T06:11

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

россия

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941361127_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_0b25fd6c7f39197e41f98ac1f9bf55d7.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Украины сообщила о разрушении терминала аэропорта подконтрольного ВСУ Запорожья. Согласно сообщению в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора, 25 мая ВС РФ нанесли удар по зданию аэропорта в Запорожье. "Вследствие попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта", - говорится в сообщении. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщал, что повреждено здание, в котором ВСУ хранили оружие и боеприпасы. "После начала СВО аэропорт не использовался гражданской авиацией", - подчеркнул он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240526/udary-1948399379.html

https://ria.ru/20240415/udar-1940280598.html

запорожье

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожье, россия, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины