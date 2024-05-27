https://ria.ru/20240527/zerno-1948693979.html

Урожай зерна в России в 2024 году не превысит 130 млн тонн - глава РЗС

Урожай зерна в России в 2024 году не превысит 130 млн тонн - глава РЗС - РИА Новости, 27.05.2024

Урожай зерна в России в 2024 году не превысит 130 млн тонн - глава РЗС

Валовый сбор зерна в России в этом году из-за майских заморозков не превысит 130 миллионов тонн, заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:34

2024-05-27T16:34

2024-05-27T16:34

экономика

аркадий злочевский

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Валовый сбор зерна в России в этом году из-за майских заморозков не превысит 130 миллионов тонн, заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. "Урожай нас ждет меньше 130 миллионов тонн. При урожайности 25,8 центнера с гектара мы получаем, исходя из текущих площадей, средний расчет 129 миллионов тонн валовый собор. Это достаточно серьезное снижение, потому что прогнозы раньше составляли в диапазоне 142-147-149 миллиона тонн", - сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник. Оценивая площадь пострадавших посевов, он охарактеризовал их как "достаточно значительные". "В общей сложности пострадало свыше 1,5 миллиона гектаров, из них 900 тысяч гектаров будет пересеваться. Я думаю, что реальные цифры общего пересева уйдут за миллион, а пострадавших в регионах посевов - около 2 миллионов гектаров всего", - полагает президент РЗС. При этом, по его словам, таких поздних возвратных заморозков не было больше 100 лет, и оптимальное время для пересева упущено. "На пересев практически не осталось времени, для оптимальных сроков время ушло. А что означают неоптимальные сроки для пересева - если пересев состоится, это означает позднюю уборку и зависит от проходных условий во время уборочных работ. Можем упустить еще часть урожая, которая уйдёт под снег", - считает Злочевский. Глава РЗС отметил, что на текущий момент уже все аналитики понизили свои прогнозы по урожаю, и "даже если получится пересеять все площади, необходимые под пересев, поздними культурами яровыми, урожай все равно будет существенно ниже, чем по озимым". Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году в связи со сложными погодными условиям до 132 миллионов тонн. Прогноз Союза экспортеров зерна - 134,2 миллиона тонн. Минсельхоз прогнозирует сбор зерна в этом году на уровне 132 миллиона тонн, но не исключал его корректировки. Урожай зерна в РФ в 2023 году составил 147 миллионов тонн (включая новые регионы), из которых 96 миллионов тонн пришлось на пшеницу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, аркадий злочевский