https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948733928.html

"Просто не существует". Зеленский сделал неожиданное заявление о России

"Просто не существует". Зеленский сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 27.05.2024

"Просто не существует". Зеленский сделал неожиданное заявление о России

Российские корректируемые авиабомбы наносят серьезный урон украинским военным, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Испании. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:10

2024-05-27T18:10

2024-05-27T18:10

в мире

россия

испания

владимир зеленский

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские корректируемые авиабомбы наносят серьезный урон украинским военным, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Испании."Самая главная проблема, которая сегодня есть, — Россия применяет более трех тысяч КАБов <…> в месяц", — сказал он.Как отметил глава киевского режима, такого количества ракет ПВО, которое могло бы противодействовать ударам корректируемыми боеприпасами, просто не существует."Как с этим бороться?" — задался вопросом Зеленский.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240527/udary-1948697840.html

https://ria.ru/20240527/ssha-1948660462.html

россия

испания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, испания, владимир зеленский, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, украина