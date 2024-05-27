https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948733928.html
"Просто не существует". Зеленский сделал неожиданное заявление о России
"Просто не существует". Зеленский сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 27.05.2024
"Просто не существует". Зеленский сделал неожиданное заявление о России
Российские корректируемые авиабомбы наносят серьезный урон украинским военным, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Испании. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:10
2024-05-27T18:10
2024-05-27T18:10
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские корректируемые авиабомбы наносят серьезный урон украинским военным, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Испании."Самая главная проблема, которая сегодня есть, — Россия применяет более трех тысяч КАБов <…> в месяц", — сказал он.Как отметил глава киевского режима, такого количества ракет ПВО, которое могло бы противодействовать ударам корректируемыми боеприпасами, просто не существует."Как с этим бороться?" — задался вопросом Зеленский.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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В мире, Россия, Испания, Владимир Зеленский, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Украина
"Просто не существует". Зеленский сделал неожиданное заявление о России
Зеленский назвал удары российских КАБов серьезной проблемой для Украины