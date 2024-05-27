https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948509425.html

"Он издевается". Решение Зеленского вызвало ярость в Киеве

"Он издевается". Решение Зеленского вызвало ярость в Киеве - РИА Новости, 27.05.2024

"Он издевается". Решение Зеленского вызвало ярость в Киеве

Решение Владимира Зеленского вынести на обсуждение в Швейцарии лишь три пункта его "формулы мира" окончательно лишает саммит какого-либо значения, заявил... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T01:38

2024-05-27T01:38

2024-05-27T10:40

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского вынести на обсуждение в Швейцарии лишь три пункта его "формулы мира" окончательно лишает саммит какого-либо значения, заявил руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в эфире YouTube-каналу "Вышка".Ранее Владимир Зеленский объявил, что Украина представит на "мирной конференции" в Швейцарии три из десяти пунктов своей "формулы мира". К ним относятся положения о продовольственной и ядерной безопасности, а также предложение об обмене пленными по схеме "всех на всех"."По факту мы видим, что уже нет формулы (мира Зеленского. — Прим. ред.), <…> есть три пункта. <…> Вы что, смеетесь, это что, издевательство? А следующие три пункта, когда, через полгода? А все десять пунктов когда вы будете обсуждать? Это просто говорит о том, что мы имеем дело с какой-то имитацией, каким-то карнавалом", — посетовал он.По мнению Ермолаева, сам факт того, что Киеву пришлось просить Швейцарию об организации "мирной конференции", ярко свидетельствует об охладевающем интересе всего мира к Украине. Отказ президента США Джо Байдена от поездки на саммит лишь подтвердил опасную для Зеленского тенденцию, добавил он."Форум «сливается», превращается в имитацию. <...> А после этого диалог (с Россией. — Прим. ред.) начнется либо без нас (Украины. — Прим. ред.), либо Украине объяснят, как дальше", — предупредил аналитик.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.На прошлой неделе агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден не приедет на конференцию в Швейцарии. Вместо саммита он посетит Лос-Анджелес, где примет участие в мероприятии по сбору средств на избирательную кампанию.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у международной конференции в Швейцарии нет перспектив из-за неучастия в ней России и без учета ее позиции по конфликту на Украине.Читайте в Дзен: “За два года люди прозрели”. Как украинцы меняют свой взгляд на СВОПакет с пакетами не работает: Европа нашла новый вариант удушить Россию

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https://ria.ru/20240526/konferentsiya-1948428918.html

https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948421916.html

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