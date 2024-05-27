https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html
Срок годности Владимира Зеленского истек
Срок годности Владимира Зеленского истек - РИА Новости, 27.05.2024
Срок годности Владимира Зеленского истек
Пока ТЦК пытаются сражаться с украинскими женщинами и драться с братками в ночных клубах, хотелось бы дать им полезную наводку. Отчего бы им не наведаться в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:00
2024-05-27T08:00
2024-05-27T08:02
аналитика
владимир зеленский
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Пока ТЦК пытаются сражаться с украинскими женщинами и драться с братками в ночных клубах, хотелось бы дать им полезную наводку. Отчего бы им не наведаться в Киев по адресу улица Банковая, дом 11? Там обретается некий Зеленский Владимир Александрович 1978 года рождения. Ему давно пора отдать свой долг родине, тем более что возраст подходящий, здоровье отменное, к службе безусловно годен.До 21 мая Владимир Александрович обретался в статусе президента Украины. Но после истечения пятилетнего срока он, в сущности, никто — просто маленький человек в зеленой майке, гражданин без определенного рода занятий, находящийся в розыске российского МВД.Президентские выборы на Украине в свое время отменили, прикрывшись военным положением. Потом спикер Верховной рады объявил, что Зеленский будет находиться на посту вплоть до избрания нового президента. Однако в конституции страны об этом нет ни слова, "а мужики-то и не знали", как говорится.Эту коллизию мог бы как-то решить Конституционный суд Украины — Владимир Путин, кстати, прямо рекомендовал Зеленскому туда обратиться, пока срок действия его полномочий еще не истек. Однако Зеленский побоялся это делать — у него с судьями сложились такие отношения, что они с большим удовольствием прокатили бы его на вороных.Поэтому 21 мая карета превратилась в тыкву, а кучер — в крысу. Ладно бы у Зеленского была всеобщая поддержка, тогда можно было бы сослаться на всепобеждающее "мнение народное". Но рейтинг киевского фюрера скукожился до неприличия, упав с 71 до 26 процентов. У Залужного он почти в два раза больше. Еще Залужного любят в армии, а Зеленского презирают и подозревают в склонности к договорнякам. У силового украинского блока вообще сугубо свои соображения о том, кто должен руководить страной.Может, за Зеленского горой стоят Белый дом, Елисейский дворец и Даунинг-стрит, 10? Да нет, с западной поддержкой все тоже очень кисло. Американцы начали провожать артиста на покой еще в прошлом году. Британский журнал Economist, рупор англосаксонских глубинных элит, только что констатировал, что "роман Украины с комиком подходит к концу".Тем не менее на ближайшее время Зеленский англосаксам еще нужен. План у них очень простой: сначала комик подписывает мирное соглашение с Москвой, а Россия его честно выполняет. Потом комик исчезает — или уходит в отставку или погибает в качестве сакральной жертвы. А новый украинский лидер, разумеется, этот мирный договор выбрасывает на помойку — он же был заключен нелегитимным президентом. Англосаксы говорят — ну, вот, видите, — и перестают даже делать вид, что выполняют договоренности. Милитаризация Украины начинается по новой, следующий виток русско-украинского конфликта становится неотвратимым.Для того чтобы этот план осуществить, надо убедить весь мир, что Зеленский вполне себе легитимен. Поэтому его хозяева продолжают делать вид, что крыса — все еще кучер. Апофеозом этого вранья должна стать швейцарская мирная конференция, на которой представители разных стран будут слушать разглагольствования комика, аплодировать и притворяться, что имеют дело с законным нацлидером.Руководители этих стран должны понимать, что даже прислав в Швейцарию второго помощника атташе по культуре, они поддержат мутного человека, который не имеет никакого права высказываться от имени Украины, чего-то требовать, обещать или подписывать. Все его заверения просто сотрясение воздуха, любые договоры, им заключенные, это просто филькина грамота. А попытка усадить его за стол переговоров чревата вовсе не миром, а новым раундом войны.Для России вывод из этой истории очевиден: на Украине нам пока не с кем вести мирные переговоры. Любая договоренность, заключенная с Зеленским, сразу после его ухода может быть — и будет — оспорена. Нельзя же подписывать соглашения не пойми с кем. Указывая на эту проблему, мы демонстрируем свою серьезную приверженность идее действительно прочного мира. Толкая Зеленского за стол переговоров, его хозяева заранее расписываются в том, что никакие договоренности Украина выполнять не будет.Для украинцев истечение срока годности Зеленского — это поистине благая весть. С точки зрения закона происходящее прекрасно описал спикер Госдумы Вячеслав Володин: "Отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть. <...> Он не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства. <...> Мобилизованные на основе незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы".В общем, бить тэцекашников теперь не просто приятно, но еще и законно. Равно как и сбегать за границу, дезертировать из ВСУ, вызывать "Волгу" и, разумеется, сдаваться в плен российской армии: "Бери шинель, пошли домой!" Довольно уже попил украинской крови маленький человечек в зеленой майке.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, владимир зеленский, украина, европа, евросоюз, киев, россия, верховная рада украины, вооруженные силы украины, владимир путин
Аналитика, Владимир Зеленский, Украина, Европа, Евросоюз, Киев, Россия, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Пока ТЦК пытаются сражаться с украинскими женщинами и драться с братками в ночных клубах, хотелось бы дать им полезную наводку. Отчего бы им не наведаться в Киев по адресу улица Банковая, дом 11? Там обретается некий Зеленский Владимир Александрович 1978 года рождения. Ему давно пора отдать свой долг родине, тем более что возраст подходящий, здоровье отменное, к службе безусловно годен.
До 21 мая Владимир Александрович обретался в статусе президента Украины
. Но после истечения пятилетнего срока он, в сущности, никто — просто маленький человек в зеленой майке, гражданин без определенного рода занятий, находящийся в розыске российского МВД.
Президентские выборы на Украине в свое время отменили, прикрывшись военным положением. Потом спикер Верховной рады
объявил, что Зеленский будет находиться на посту вплоть до избрания нового президента. Однако в конституции страны об этом нет ни слова, "а мужики-то и не знали", как говорится.
Эту коллизию мог бы как-то решить Конституционный суд Украины — Владимир Путин
, кстати, прямо рекомендовал Зеленскому туда обратиться, пока срок действия его полномочий еще не истек. Однако Зеленский побоялся это делать — у него с судьями сложились такие отношения, что они с большим удовольствием прокатили бы его на вороных.
Поэтому 21 мая карета превратилась в тыкву, а кучер — в крысу. Ладно бы у Зеленского была всеобщая поддержка, тогда можно было бы сослаться на всепобеждающее "мнение народное". Но рейтинг киевского фюрера скукожился до неприличия, упав с 71 до 26 процентов. У Залужного он почти в два раза больше. Еще Залужного любят в армии, а Зеленского презирают и подозревают в склонности к договорнякам. У силового украинского блока вообще сугубо свои соображения о том, кто должен руководить страной.
Может, за Зеленского горой стоят Белый дом, Елисейский дворец и Даунинг-стрит, 10? Да нет, с западной поддержкой все тоже очень кисло. Американцы начали провожать артиста на покой еще в прошлом году. Британский журнал Economist, рупор англосаксонских глубинных элит, только что констатировал, что "роман Украины с комиком подходит к концу".
Тем не менее на ближайшее время Зеленский англосаксам еще нужен. План у них очень простой: сначала комик подписывает мирное соглашение с Москвой
, а Россия
его честно выполняет. Потом комик исчезает — или уходит в отставку или погибает в качестве сакральной жертвы. А новый украинский лидер, разумеется, этот мирный договор выбрасывает на помойку — он же был заключен нелегитимным президентом. Англосаксы говорят — ну, вот, видите, — и перестают даже делать вид, что выполняют договоренности. Милитаризация Украины начинается по новой, следующий виток русско-украинского конфликта становится неотвратимым.
Для того чтобы этот план осуществить, надо убедить весь мир, что Зеленский вполне себе легитимен. Поэтому его хозяева продолжают делать вид, что крыса — все еще кучер. Апофеозом этого вранья должна стать швейцарская мирная конференция, на которой представители разных стран будут слушать разглагольствования комика, аплодировать и притворяться, что имеют дело с законным нацлидером.
Руководители этих стран должны понимать, что даже прислав в Швейцарию
второго помощника атташе по культуре, они поддержат мутного человека, который не имеет никакого права высказываться от имени Украины, чего-то требовать, обещать или подписывать. Все его заверения просто сотрясение воздуха, любые договоры, им заключенные, это просто филькина грамота. А попытка усадить его за стол переговоров чревата вовсе не миром, а новым раундом войны.
Для России вывод из этой истории очевиден: на Украине нам пока не с кем вести мирные переговоры. Любая договоренность, заключенная с Зеленским, сразу после его ухода может быть — и будет — оспорена. Нельзя же подписывать соглашения не пойми с кем. Указывая на эту проблему, мы демонстрируем свою серьезную приверженность идее действительно прочного мира. Толкая Зеленского за стол переговоров, его хозяева заранее расписываются в том, что никакие договоренности Украина выполнять не будет.
Для украинцев истечение срока годности Зеленского — это поистине благая весть. С точки зрения закона происходящее прекрасно описал спикер Госдумы Вячеслав Володин
: "Отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть. <...> Он не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства. <...> Мобилизованные на основе незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы".
В общем, бить тэцекашников теперь не просто приятно, но еще и законно. Равно как и сбегать за границу, дезертировать из ВСУ
, вызывать "Волгу" и, разумеется, сдаваться в плен российской армии: "Бери шинель, пошли домой!" Довольно уже попил украинской крови маленький человечек в зеленой майке.