https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html

Срок годности Владимира Зеленского истек

Срок годности Владимира Зеленского истек - РИА Новости, 27.05.2024

Срок годности Владимира Зеленского истек

Пока ТЦК пытаются сражаться с украинскими женщинами и драться с братками в ночных клубах, хотелось бы дать им полезную наводку. Отчего бы им не наведаться в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:00

2024-05-27T08:00

2024-05-27T08:02

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Пока ТЦК пытаются сражаться с украинскими женщинами и драться с братками в ночных клубах, хотелось бы дать им полезную наводку. Отчего бы им не наведаться в Киев по адресу улица Банковая, дом 11? Там обретается некий Зеленский Владимир Александрович 1978 года рождения. Ему давно пора отдать свой долг родине, тем более что возраст подходящий, здоровье отменное, к службе безусловно годен.До 21 мая Владимир Александрович обретался в статусе президента Украины. Но после истечения пятилетнего срока он, в сущности, никто — просто маленький человек в зеленой майке, гражданин без определенного рода занятий, находящийся в розыске российского МВД.Президентские выборы на Украине в свое время отменили, прикрывшись военным положением. Потом спикер Верховной рады объявил, что Зеленский будет находиться на посту вплоть до избрания нового президента. Однако в конституции страны об этом нет ни слова, "а мужики-то и не знали", как говорится.Эту коллизию мог бы как-то решить Конституционный суд Украины — Владимир Путин, кстати, прямо рекомендовал Зеленскому туда обратиться, пока срок действия его полномочий еще не истек. Однако Зеленский побоялся это делать — у него с судьями сложились такие отношения, что они с большим удовольствием прокатили бы его на вороных.Поэтому 21 мая карета превратилась в тыкву, а кучер — в крысу. Ладно бы у Зеленского была всеобщая поддержка, тогда можно было бы сослаться на всепобеждающее "мнение народное". Но рейтинг киевского фюрера скукожился до неприличия, упав с 71 до 26 процентов. У Залужного он почти в два раза больше. Еще Залужного любят в армии, а Зеленского презирают и подозревают в склонности к договорнякам. У силового украинского блока вообще сугубо свои соображения о том, кто должен руководить страной.Может, за Зеленского горой стоят Белый дом, Елисейский дворец и Даунинг-стрит, 10? Да нет, с западной поддержкой все тоже очень кисло. Американцы начали провожать артиста на покой еще в прошлом году. Британский журнал Economist, рупор англосаксонских глубинных элит, только что констатировал, что "роман Украины с комиком подходит к концу".Тем не менее на ближайшее время Зеленский англосаксам еще нужен. План у них очень простой: сначала комик подписывает мирное соглашение с Москвой, а Россия его честно выполняет. Потом комик исчезает — или уходит в отставку или погибает в качестве сакральной жертвы. А новый украинский лидер, разумеется, этот мирный договор выбрасывает на помойку — он же был заключен нелегитимным президентом. Англосаксы говорят — ну, вот, видите, — и перестают даже делать вид, что выполняют договоренности. Милитаризация Украины начинается по новой, следующий виток русско-украинского конфликта становится неотвратимым.Для того чтобы этот план осуществить, надо убедить весь мир, что Зеленский вполне себе легитимен. Поэтому его хозяева продолжают делать вид, что крыса — все еще кучер. Апофеозом этого вранья должна стать швейцарская мирная конференция, на которой представители разных стран будут слушать разглагольствования комика, аплодировать и притворяться, что имеют дело с законным нацлидером.Руководители этих стран должны понимать, что даже прислав в Швейцарию второго помощника атташе по культуре, они поддержат мутного человека, который не имеет никакого права высказываться от имени Украины, чего-то требовать, обещать или подписывать. Все его заверения просто сотрясение воздуха, любые договоры, им заключенные, это просто филькина грамота. А попытка усадить его за стол переговоров чревата вовсе не миром, а новым раундом войны.Для России вывод из этой истории очевиден: на Украине нам пока не с кем вести мирные переговоры. Любая договоренность, заключенная с Зеленским, сразу после его ухода может быть — и будет — оспорена. Нельзя же подписывать соглашения не пойми с кем. Указывая на эту проблему, мы демонстрируем свою серьезную приверженность идее действительно прочного мира. Толкая Зеленского за стол переговоров, его хозяева заранее расписываются в том, что никакие договоренности Украина выполнять не будет.Для украинцев истечение срока годности Зеленского — это поистине благая весть. С точки зрения закона происходящее прекрасно описал спикер Госдумы Вячеслав Володин: "Отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть. <...> Он не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства. <...> Мобилизованные на основе незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы".В общем, бить тэцекашников теперь не просто приятно, но еще и законно. Равно как и сбегать за границу, дезертировать из ВСУ, вызывать "Волгу" и, разумеется, сдаваться в плен российской армии: "Бери шинель, пошли домой!" Довольно уже попил украинской крови маленький человечек в зеленой майке.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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