https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948687967.html

Путин и Мирзиеев призвали хранить память о Великой Отечественной войне

Путин и Мирзиеев призвали хранить память о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 27.05.2024

Путин и Мирзиеев призвали хранить память о Великой Отечественной войне

Россия и Узбекистан подчеркнули важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне, а также недопустимость попыток искажения оценок ее итогов. Текст... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:10

2024-05-27T16:10

2024-05-27T16:24

владимир путин

шавкат мирзиеев

узбекистан

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан подчеркнули важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне, а также недопустимость попыток искажения оценок ее итогов. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля."Стороны уделят особое внимание подготовке к достойной встрече в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главы государств подчеркнули важность сохранения памяти о совместной борьбе против нацизма, фашизма и милитаризма в годы Второй мировой войны, а также недопустимость попыток искажения нравственных и правовых оценок ее итогов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948653591.html

узбекистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, великая отечественная война (1941-1945)