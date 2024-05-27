https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948687967.html
Путин и Мирзиеев призвали хранить память о Великой Отечественной войне
Путин и Мирзиеев призвали хранить память о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев призвали хранить память о Великой Отечественной войне
Россия и Узбекистан подчеркнули важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне, а также недопустимость попыток искажения оценок ее итогов. Текст... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:10
2024-05-27T16:10
2024-05-27T16:24
владимир путин
шавкат мирзиеев
узбекистан
россия
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948649540_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_7a1d399c6c26c5e6950b0b7c15cc75c3.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан подчеркнули важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне, а также недопустимость попыток искажения оценок ее итогов. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля."Стороны уделят особое внимание подготовке к достойной встрече в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главы государств подчеркнули важность сохранения памяти о совместной борьбе против нацизма, фашизма и милитаризма в годы Второй мировой войны, а также недопустимость попыток искажения нравственных и правовых оценок ее итогов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948653591.html
узбекистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948644610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9712e903cbc40ba9454ac0deaf4ac81b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин и Мирзиеев призвали хранить память о Великой Отечественной войне
Путин и Мирзиеев заявили о недопустимости попыток искажения оценок итогов ВОВ