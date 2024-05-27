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Путин и Мирзиеев призвали хранить память о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 27.05.2024
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16:10 27.05.2024 (обновлено: 16:24 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948687967.html
Путин и Мирзиеев призвали хранить память о Великой Отечественной войне
Путин и Мирзиеев призвали хранить память о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев призвали хранить память о Великой Отечественной войне
Россия и Узбекистан подчеркнули важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне, а также недопустимость попыток искажения оценок ее итогов. Текст... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:10
2024-05-27T16:24
владимир путин
шавкат мирзиеев
узбекистан
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан подчеркнули важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне, а также недопустимость попыток искажения оценок ее итогов. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля."Стороны уделят особое внимание подготовке к достойной встрече в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главы государств подчеркнули важность сохранения памяти о совместной борьбе против нацизма, фашизма и милитаризма в годы Второй мировой войны, а также недопустимость попыток искажения нравственных и правовых оценок ее итогов", - говорится в сообщении.
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владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин и Мирзиеев призвали хранить память о Великой Отечественной войне

Путин и Мирзиеев заявили о недопустимости попыток искажения оценок итогов ВОВ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан подчеркнули важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне, а также недопустимость попыток искажения оценок ее итогов. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля.
"Стороны уделят особое внимание подготовке к достойной встрече в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главы государств подчеркнули важность сохранения памяти о совместной борьбе против нацизма, фашизма и милитаризма в годы Второй мировой войны, а также недопустимость попыток искажения нравственных и правовых оценок ее итогов", - говорится в сообщении.
Подписание документов в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев подписали совместное заявление
14:48
 
Владимир ПутинШавкат МирзиеевУзбекистанРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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