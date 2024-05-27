Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о росте зарплат преподавателей и научных сотрудников - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/zarplata-1948755134.html
В Госдуме рассказали о росте зарплат преподавателей и научных сотрудников
В Госдуме рассказали о росте зарплат преподавателей и научных сотрудников - РИА Новости, 27.05.2024
В Госдуме рассказали о росте зарплат преподавателей и научных сотрудников
Среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%, у научных сотрудников на 9% в прошлом году по сравнению с 2022, говорится в ответах правительства на... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:34
2024-05-27T19:34
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129945/02/1299450266_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_16f72c25e218f475f9e0be9fd0f95e6a.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%, у научных сотрудников на 9% в прошлом году по сравнению с 2022, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "По итогам I полугодия 2023 года среднемесячная заработная плата преподавателей выросла на 13%, научных сотрудников - на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что среднемесячная заработная плата преподавателей с 2013 по 2022 годы выросла в 2,8 раза - с 40 428 рублей до 111 421 рублей. А зарплата научных сотрудников в 3,2 раза - с 41 623 рублей до 134 391 рублей. "В 2017 году введены законодательные требования о предельных соотношениях заработных плат. В результате уже по итогам 2020 года в 95% бюджетных учреждений фактические соотношения зарплат работников и руководителей не превысили 1 к 4", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231225/zarplata-1917820693.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129945/02/1299450266_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_1c74db517de4bf1a99215d1382628e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о росте зарплат преподавателей и научных сотрудников

В России среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%

© Fotolia / contrastwerkstattУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Fotolia / contrastwerkstatt
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%, у научных сотрудников на 9% в прошлом году по сравнению с 2022, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"По итогам I полугодия 2023 года среднемесячная заработная плата преподавателей выросла на 13%, научных сотрудников - на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среднемесячная заработная плата преподавателей с 2013 по 2022 годы выросла в 2,8 раза - с 40 428 рублей до 111 421 рублей. А зарплата научных сотрудников в 3,2 раза - с 41 623 рублей до 134 391 рублей.
«
"В 2017 году введены законодательные требования о предельных соотношениях заработных плат. В результате уже по итогам 2020 года в 95% бюджетных учреждений фактические соотношения зарплат работников и руководителей не превысили 1 к 4", - отмечается в сообщении.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 января
25 декабря 2023, 02:15
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала