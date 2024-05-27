https://ria.ru/20240527/zarplata-1948755134.html
В Госдуме рассказали о росте зарплат преподавателей и научных сотрудников
В Госдуме рассказали о росте зарплат преподавателей и научных сотрудников - РИА Новости, 27.05.2024
В Госдуме рассказали о росте зарплат преподавателей и научных сотрудников
Среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%, у научных сотрудников на 9% в прошлом году по сравнению с 2022, говорится в ответах правительства на... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:34
2024-05-27T19:34
2024-05-27T19:34
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%, у научных сотрудников на 9% в прошлом году по сравнению с 2022, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "По итогам I полугодия 2023 года среднемесячная заработная плата преподавателей выросла на 13%, научных сотрудников - на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что среднемесячная заработная плата преподавателей с 2013 по 2022 годы выросла в 2,8 раза - с 40 428 рублей до 111 421 рублей. А зарплата научных сотрудников в 3,2 раза - с 41 623 рублей до 134 391 рублей. "В 2017 году введены законодательные требования о предельных соотношениях заработных плат. В результате уже по итогам 2020 года в 95% бюджетных учреждений фактические соотношения зарплат работников и руководителей не превысили 1 к 4", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231225/zarplata-1917820693.html
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общество, госдума рф
В Госдуме рассказали о росте зарплат преподавателей и научных сотрудников
В России среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%, у научных сотрудников на 9% в прошлом году по сравнению с 2022, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"По итогам I полугодия 2023 года среднемесячная заработная плата преподавателей выросла на 13%, научных сотрудников - на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среднемесячная заработная плата преподавателей с 2013 по 2022 годы выросла в 2,8 раза - с 40 428 рублей до 111 421 рублей. А зарплата научных сотрудников в 3,2 раза - с 41 623 рублей до 134 391 рублей.
«
"В 2017 году введены законодательные требования о предельных соотношениях заработных плат. В результате уже по итогам 2020 года в 95% бюджетных учреждений фактические соотношения зарплат работников и руководителей не превысили 1 к 4", - отмечается в сообщении.