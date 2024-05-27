https://ria.ru/20240527/zapad-1948542981.html
"Прямо сейчас": в Британии сделали неожиданное заявление о России
"Прямо сейчас": в Британии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 27.05.2024
"Прямо сейчас": в Британии сделали неожиданное заявление о России
Западные страны должны восстановить мирные отношения с Россией и перестать проводить политику эскалации конфликта на Украине, написал британский политик и лидер РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:00
2024-05-27T10:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Западные страны должны восстановить мирные отношения с Россией и перестать проводить политику эскалации конфликта на Украине, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х."Лидеры коллективного Запада должны перестать обострять конфликт на Украине прямо сейчас, им следует заключить мир с Россией", — отметил он.Куртен также призвал остановить поставку Киеву вооружений. По его мнению, отправка оружия режиму Владимира Зеленского не приносит выгоду народу Великобритании, поскольку границы страны остаются незащищенными, а социальная сфера находится в упадке.В мае президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948461163.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Прямо сейчас": в Британии сделали неожиданное заявление о России
Куртен: Запад должен остановить конфликт на Украине и заключить мир с Россией