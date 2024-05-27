Рейтинг@Mail.ru
"Прямо сейчас": в Британии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/zapad-1948542981.html
"Прямо сейчас": в Британии сделали неожиданное заявление о России
"Прямо сейчас": в Британии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 27.05.2024
"Прямо сейчас": в Британии сделали неожиданное заявление о России
Западные страны должны восстановить мирные отношения с Россией и перестать проводить политику эскалации конфликта на Украине, написал британский политик и лидер РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:00
2024-05-27T10:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927132805_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c364fe5033d2f40aff0caafc4f13f9ab.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Западные страны должны восстановить мирные отношения с Россией и перестать проводить политику эскалации конфликта на Украине, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х."Лидеры коллективного Запада должны перестать обострять конфликт на Украине прямо сейчас, им следует заключить мир с Россией", — отметил он.Куртен также призвал остановить поставку Киеву вооружений. По его мнению, отправка оружия режиму Владимира Зеленского не приносит выгоду народу Великобритании, поскольку границы страны остаются незащищенными, а социальная сфера находится в упадке.В мае президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948461163.html
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948464189.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927132805_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b03e14cf4ab065d129acb15ec74ca9f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Прямо сейчас": в Британии сделали неожиданное заявление о России

Куртен: Запад должен остановить конфликт на Украине и заключить мир с Россией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБольшой Каменный мост
Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Большой Каменный мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Западные страны должны восстановить мирные отношения с Россией и перестать проводить политику эскалации конфликта на Украине, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х.
"Лидеры коллективного Запада должны перестать обострять конфликт на Украине прямо сейчас, им следует заключить мир с Россией", — отметил он.
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
В США заявили о переходе украинского конфликта на новый этап
Вчера, 16:42
Куртен также призвал остановить поставку Киеву вооружений. По его мнению, отправка оружия режиму Владимира Зеленского не приносит выгоду народу Великобритании, поскольку границы страны остаются незащищенными, а социальная сфера находится в упадке.
В мае президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 17:06
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала