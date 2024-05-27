https://ria.ru/20240527/yle-1948763840.html

СМИ: премьер Финляндии исключил отправку финских военных на Украину

СМИ: премьер Финляндии исключил отправку финских военных на Украину - РИА Новости, 27.05.2024

СМИ: премьер Финляндии исключил отправку финских военных на Украину

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал невозможной отправку финских военных на Украину, передает финский общественный вещатель Yle. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T20:33

2024-05-27T20:33

2024-05-27T20:33

специальная военная операция на украине

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петтери орпо

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал невозможной отправку финских военных на Украину, передает финский общественный вещатель Yle. "Орпо не считает такой сценарий (отправку военных - ред.) возможным для Финляндии, даже если Россия продвинется глубже на территории Украины", - отмечает вещатель со ссылкой на слова премьера. Согласно Yle, Орпо добавил, что Финляндия договорилась с Украиной о поддержке на условиях, которые исходили от украинской стороны. Условия включают поставку оружия и военную подготовку. "Президент Финляндии Александер Стубб также подчеркнул, что это (отправка войск на Украину - ред.) всего лишь спекуляция, и отношение Финляндии к этому вопросу не изменилось", - добавляет Yle. Финляндия в апреле направила Украине 23-й пакет военной помощи на 188 миллионов евро. Орпо заявлял, что страна уже согласовала передачу Киеву очередного пакета военной помощи. Содержание пакетов финские власти не разглашают. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Немецкий журнал Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240524/finlyandiya-1948232780.html

https://ria.ru/20240525/finlyandiya-1948320030.html

https://ria.ru/20240520/nato-1947159838.html

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в мире, украина, финляндия, россия, петтери орпо