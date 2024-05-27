https://ria.ru/20240527/yaytsa-1948794280.html

Роспотребнадзор не получал данных о покупателях, облизывавших куриные яйца

Роспотребнадзор не получал данных о покупателях, облизывавших куриные яйца - РИА Новости, 27.05.2024

Роспотребнадзор не получал данных о покупателях, облизывавших куриные яйца

Информация о фактах облизывания яиц в магазинах Екатеринбурга в Роспотребнадзор не поступала, сообщили РИА Новости в управлении ведомства по Свердловской... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T23:15

2024-05-27T23:15

2024-05-27T23:48

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Информация о фактах облизывания яиц в магазинах Екатеринбурга в Роспотребнадзор не поступала, сообщили РИА Новости в управлении ведомства по Свердловской области, напомнив, что яйца необходимо подвергать термической обработке для профилактики острых кишечных инфекций.Региональное управление Роспотребнадзора 22 мая информировало, что с 16 мая в ведомство поступило 18 экстренных извещений на заболевания острой кишечной инфекцией жителей Екатеринбурга, "которые употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт". Исследования показали, что болезни вызваны различными возбудителями – сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами. Позже в ведомстве уточнили: в ряде проб, взятых в магазинах, обнаружили бактерии кишечной палочки. Расследование специалистов продолжается.В пресс-службе уральской сети "Жизньмарт" РИА Новости сообщили: факт того, что екатеринбуржцы массово отравились блюдами из их магазинов, еще не доказан, еда, которую ели гости, снята с продаж, а отгрузка продукции от производителей, попавших под сомнение, остановлена. В пресс-службе подчеркивали: если выяснится, что в массовых отравлениях обнаружится вина поставщика компании, то каждому пострадавшему положена компенсация в 1 миллион рублей."Информации об указанных вами фактах "облизывания яиц в магазинах" в органы Роспотребнадзора не поступало", - говорится в сообщении.Управление Роспотребнадзора по Свердловской области продолжает эпидемиологическое расследование случаев заболевания кишечными инфекциями среди покупателей "Жизньмарта", уточнили в ведомстве. Специалисты тщательно анализируют анамнез каждого заболевшего, обратившегося за медицинской помощью, для установления факторов передачи инфекции, подчеркнули в управлении.Для профилактики острых кишечных инфекций Роспотребнадзор рекомендует употреблять пищу и воду только гарантированного качества, проверять сроки годности продукции и соблюдать условия хранения. Кроме того, мясо, рыбу и яйца необходимо подвергать термической обработке, а также соблюдать правила личной гигиены, подчеркнули в ведомстве.Владелец сети магазинов "Жизньмарт" Иван Зайченко призывал екатеринбуржцев не облизывать куриные яйца ради объявленной компанией компенсации в 1 миллион рублей, уточнив, что деньги могут быть выплачены лишь тем 18 отравившимся, на кого ссылался Роспотребнадзор в начале проверки.

https://ria.ru/20240527/zhiznmart-1948632728.html

https://ria.ru/20240112/yaytsa-1920918817.html

екатеринбург

свердловская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия