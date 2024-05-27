https://ria.ru/20240527/yakutsk-1948707100.html

Более 100 мероприятий проведут на празднике "Ысыах Туймаады" в Якутске

Более 100 мероприятий проведут на празднике "Ысыах Туймаады" в Якутске - РИА Новости, 27.05.2024

Более 100 мероприятий проведут на празднике "Ысыах Туймаады" в Якутске

Более 100 мероприятий проведут на национальном празднике "Ысыах Туймаады" в Якутске, концепция ысыаха будет связана с Годом семьи и Годом детства, сообщил глава РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:16

2024-05-27T17:16

2024-05-27T17:16

республика саха (якутия)

якутск

евгений григорьев

дети азии

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ЯКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Более 100 мероприятий проведут на национальном празднике "Ысыах Туймаады" в Якутске, концепция ысыаха будет связана с Годом семьи и Годом детства, сообщил глава окружной администрации Евгений Григорьев в ходе прямого эфира на телеканале "Россия 24". Ранее сообщалось о том, что самый масштабный традиционный праздник "Ысыах Туймаады" в местности Ус Хатын Якутска в 2019 году собрал свыше 250 тысяч человек. Потом два года подряд из-за пандемии коронавируса праздник проходил в онлайн формате. В 2022 году ысыах в Якутске прошел в очном формате, в празднике лета приняли участие свыше 220 тысяч человек из регионов РФ и разных стран мира. В прошлом году "Ысыах Туймаады" посетили более 235 тысяч человек. "На "Ысыахе Туймаады" в этом году будет ряд нововведений. Во-первых, обновляем 99 сэргэ (коновязи), которые ведут в главному сэргэ, во-вторых, "Игры Дыгына" будут в этом году проведены на Центральной трибуне, а также впервые для детей и подростков будут проведены "Игры Бэргэн", это своего рода подготовка к "Играм Дыгына". Для любителей осуохая, которые, в основном, люди старшего возраста, будет отдельная площадь с балаганом для отдыха. В целом, концепция праздника будет связана с Годом семьи и Годом детства, будет затронута тематика спортивных игр "Дети Азии". Всего в программе более 100 мероприятий", - рассказал Григорьев. В настоящее время в Якутске в целях пожарной безопасности временно запретили въезд на территорию городского ритуально-обрядового комплекса "Ысыах Туймаады". Кроме того, 31 мая на территории Ус Хатын будет организован субботник с участием работников администрации и городских служб.

https://ria.ru/20240524/plitukhin-1948097713.html

якутск

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Артем Смирнов

якутск, евгений григорьев, дети азии