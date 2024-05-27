https://ria.ru/20240527/vzryvy-1948694271.html

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 27.05.2024

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в понедельник в Telegram-канале о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:35

2024-05-27T16:35

2024-05-27T16:37

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в понедельник в Telegram-канале о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. "Прилеты в Харькове", - написал Терехов.По его данным, удары были нанесены по центру города. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.18 мск, тревога в Харьковской области звучит уже около часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф