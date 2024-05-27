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Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 27.05.2024
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в понедельник в Telegram-канале о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:35
2024-05-27T16:35
2024-05-27T16:37
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в понедельник в Telegram-канале о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. "Прилеты в Харькове", - написал Терехов.По его данным, удары были нанесены по центру города. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.18 мск, тревога в Харьковской области звучит уже около часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф
В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Харьковав сообщил, что в городе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в понедельник в Telegram-канале
о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.
«
"Прилеты в Харькове", - написал Терехов.
По его данным, удары были нанесены по центру города.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.18 мск, тревога в Харьковской области звучит уже около часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.