https://ria.ru/20240527/vsu-1948672564.html

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик - РИА Новости, 27.05.2024

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик

ВСУ всегда воюют с мирным населением, их задача - убить как можно больше простых людей, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:39

2024-05-27T15:39

2024-05-27T15:40

геленджик

краснодарский край

россия

андрей картаполов

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

госдума рф

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ВСУ всегда воюют с мирным населением, их задача - убить как можно больше простых людей, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя атаку киевского режима на Геленджик. Киевский режим попытался атаковать беспилотниками гражданские объекты в Геленджике, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "ВСУ всегда воюют с обычным мирным населением и их задача - убить как можно больше простых людей, не военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, а обычных людей, потому что они с другими просто не умеют, не могут. А здесь делают это безнаказанно, цинично", - сказал Картаполов. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем.

https://ria.ru/20240527/gelendzhik-1948533440.html

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геленджик, краснодарский край, россия, андрей картаполов, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, госдума рф