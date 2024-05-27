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В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик - РИА Новости, 27.05.2024
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик
ВСУ всегда воюют с мирным населением, их задача - убить как можно больше простых людей, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:39
2024-05-27T15:39
2024-05-27T15:40
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ВСУ всегда воюют с мирным населением, их задача - убить как можно больше простых людей, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя атаку киевского режима на Геленджик. Киевский режим попытался атаковать беспилотниками гражданские объекты в Геленджике, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "ВСУ всегда воюют с обычным мирным населением и их задача - убить как можно больше простых людей, не военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, а обычных людей, потому что они с другими просто не умеют, не могут. А здесь делают это безнаказанно, цинично", - сказал Картаполов. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем.
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геленджик, краснодарский край, россия, андрей картаполов, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, госдума рф
Геленджик, Краснодарский край, Россия, Андрей Картаполов, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик
Депутат Картаполов: ВСУ всегда воюют с мирным населением