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ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области - РИА Новости, 27.05.2024
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11:41 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/vsu-1948575292.html
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области
Все основные подразделения украинских войск уже подтянуты на север Харьковской области, они постоянно контратакуют, но прорвать линию обороны ВС РФ не могут,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:41
2024-05-27T11:41
харьковская область
россия
украина
виталий ганчев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все основные подразделения украинских войск уже подтянуты на север Харьковской области, они постоянно контратакуют, но прорвать линию обороны ВС РФ не могут, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала. "Действительно, все основные серьезные подразделения вооруженных формирований Украины уже подтянуты туда. И в какой-то мере правду говорят, как никогда, украинские СМИ, что они действительно постоянно контратакуют. Другой вопрос, что у них не особо это получается - прорвать нашу линию, куда у нас уже наши подразделения вышли, закрепились", - рассказал Ганчев. По его словам, украинские войска подтягивают новые резервы. "Используют западное вооружение, у них сейчас, по сути, и не осталось другого", - добавил Ганчев. По его данным, линия фронта уже "достаточно расширилась" - растянулась на Волчанский и Харьковский районы. "Нашим ребятам уже нужно не столько продвигаться вперед, а стараться закрепляться на позициях", - подчеркнул он. В частности, Ганчев заявил о необходимости занять стратегически важные высоты в населенном пункте Липцы. Российская группировка "Север" продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки, отражена контратака у Глубокого, сообщало накануне в сводке Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240527/nato-1948574238.html
https://ria.ru/20240527/boepripasy-1948527246.html
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харьковская область, россия, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины, в мире
Харьковская область, Россия, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области

Ганчев: все основные подразделения ВСУ подтянуты на север Харьковской области

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все основные подразделения украинских войск уже подтянуты на север Харьковской области, они постоянно контратакуют, но прорвать линию обороны ВС РФ не могут, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
"Действительно, все основные серьезные подразделения вооруженных формирований Украины уже подтянуты туда. И в какой-то мере правду говорят, как никогда, украинские СМИ, что они действительно постоянно контратакуют. Другой вопрос, что у них не особо это получается - прорвать нашу линию, куда у нас уже наши подразделения вышли, закрепились", - рассказал Ганчев.
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По его словам, украинские войска подтягивают новые резервы. "Используют западное вооружение, у них сейчас, по сути, и не осталось другого", - добавил Ганчев.
По его данным, линия фронта уже "достаточно расширилась" - растянулась на Волчанский и Харьковский районы. "Нашим ребятам уже нужно не столько продвигаться вперед, а стараться закрепляться на позициях", - подчеркнул он.
В частности, Ганчев заявил о необходимости занять стратегически важные высоты в населенном пункте Липцы.
Российская группировка "Север" продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки, отражена контратака у Глубокого, сообщало накануне в сводке Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияУкраинаВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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