https://ria.ru/20240527/vsu-1948514587.html

Пленный рассказал, как пьяные украинские солдаты застрелили офицеров ВСУ

Пленный рассказал, как пьяные украинские солдаты застрелили офицеров ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024

Пленный рассказал, как пьяные украинские солдаты застрелили офицеров ВСУ

Два пьяных украинских солдата на Пасху застрелили двух украинских офицеров за то, что те их оскорбляли, среди убитых был замполит их части, рассказал РИА... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T04:06

2024-05-27T04:06

2024-05-27T15:49

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 мая — РИА Новости. Два пьяных украинских солдата на Пасху застрелили двух украинских офицеров за то, что те их оскорбляли, среди убитых был замполит их части, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен украинский военный. "По-моему, на Пасху двое военнослужащих застрелили двоих офицеров. <…> Один из них (из убитых. — прим. ред.) был замполит, другой — не знаю кто. В плане разговора, обращения то есть, старший офицерский состав. <…> Те (солдаты. — Прим. ред.) были пьяные, это раз", — рассказал он.По его словам, офицеры оскорбляли стрелявших. "Офицерский состав, скажем так, оскорблял их, в устной форме выражал <...> свои какие-то претензии им. А ребята пьяные были, считали себя бойцами сильными, доблестными, <...> заслуживающими уважения геройского", — рассказал пленный.По его словам, убитые офицеры были из его батальона. За их убийство наказали обоих военных, но, как утверждает военнопленный, стрелял в командиров только один из них.

https://ria.ru/20240526/ukraina-1948477043.html

https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948455451.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины