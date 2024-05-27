Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как пьяные украинские солдаты застрелили офицеров ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:06 27.05.2024 (обновлено: 15:49 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/vsu-1948514587.html
Пленный рассказал, как пьяные украинские солдаты застрелили офицеров ВСУ
Пленный рассказал, как пьяные украинские солдаты застрелили офицеров ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
Пленный рассказал, как пьяные украинские солдаты застрелили офицеров ВСУ
Два пьяных украинских солдата на Пасху застрелили двух украинских офицеров за то, что те их оскорбляли, среди убитых был замполит их части, рассказал РИА... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T04:06
2024-05-27T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 мая — РИА Новости. Два пьяных украинских солдата на Пасху застрелили двух украинских офицеров за то, что те их оскорбляли, среди убитых был замполит их части, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен украинский военный. "По-моему, на Пасху двое военнослужащих застрелили двоих офицеров. &lt;…&gt; Один из них (из убитых. — прим. ред.) был замполит, другой — не знаю кто. В плане разговора, обращения то есть, старший офицерский состав. &lt;…&gt; Те (солдаты. — Прим. ред.) были пьяные, это раз", — рассказал он.По его словам, офицеры оскорбляли стрелявших. "Офицерский состав, скажем так, оскорблял их, в устной форме выражал &lt;...&gt; свои какие-то претензии им. А ребята пьяные были, считали себя бойцами сильными, доблестными, &lt;...&gt; заслуживающими уважения геройского", — рассказал пленный.По его словам, убитые офицеры были из его батальона. За их убийство наказали обоих военных, но, как утверждает военнопленный, стрелял в командиров только один из них.
https://ria.ru/20240526/ukraina-1948477043.html
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948455451.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a7ac664c7839058cd5630369a7c0461c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как пьяные украинские солдаты застрелили офицеров ВСУ

Пленный: пьяные украинские солдаты на Пасху застрелили двух офицеров ВСУ

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 мая — РИА Новости. Два пьяных украинских солдата на Пасху застрелили двух украинских офицеров за то, что те их оскорбляли, среди убитых был замполит их части, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен украинский военный.
"По-моему, на Пасху двое военнослужащих застрелили двоих офицеров. <…> Один из них (из убитых. — прим. ред.) был замполит, другой — не знаю кто. В плане разговора, обращения то есть, старший офицерский состав. <…> Те (солдаты. — Прим. ред.) были пьяные, это раз", — рассказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Залужный говорил. План США обернулся гибелью солдат ВСУ, пишут СМИ
Вчера, 18:40
По его словам, офицеры оскорбляли стрелявших.
"Офицерский состав, скажем так, оскорблял их, в устной форме выражал <...> свои какие-то претензии им. А ребята пьяные были, считали себя бойцами сильными, доблестными, <...> заслуживающими уважения геройского", — рассказал пленный.
По его словам, убитые офицеры были из его батальона. За их убийство наказали обоих военных, но, как утверждает военнопленный, стрелял в командиров только один из них.
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
"Полностью прекратили". Стало известно, на что пошла Украина из-за России
Вчера, 15:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала