Рейтинг@Mail.ru
Около четырех тысяч спортсменов осмотрели врачи НИКИ детства с начала года - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
11:33 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/vrachi-1948573216.html
Около четырех тысяч спортсменов осмотрели врачи НИКИ детства с начала года
Около четырех тысяч спортсменов осмотрели врачи НИКИ детства с начала года - РИА Новости, 27.05.2024
Около четырех тысяч спортсменов осмотрели врачи НИКИ детства с начала года
Около 4 тысяч спортсменов из Подмосковья в возрасте от семи до 16 лет прошли обследование в Центре спортивной медицины НИКИ с начала года, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:33
2024-05-27T11:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ника
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948572264_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9aa47f400dc437777ae512e517075a74.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч спортсменов из Подмосковья в возрасте от семи до 16 лет прошли обследование в Центре спортивной медицины НИКИ с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "У нас ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Продолжительность обследования для одного ребенка составляет около 3 часов", - сказала руководитель Центра спортивной медицины Института детства Дарья Коледова, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, с начала года обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства прошли около 4 тысяч подмосковных спортсменов в возрасте от семи до 16 лет. Детей принимают педиатр, кардиолог, ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и других. После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям. Специалисты принимают юных спортсменов-представителей сборных команд по 160 видам спорта.
https://ria.ru/20240524/shkola-1948137434.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948572264_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_081533a287f69db7bcaa44cc2ed8b085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), ника, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), НИКА, Дети

Около четырех тысяч спортсменов осмотрели врачи НИКИ детства с начала года

© iStock.com / TempuraРебенок во время обследования у врача
Ребенок во время обследования у врача - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© iStock.com / Tempura
Ребенок во время обследования у врача
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч спортсменов из Подмосковья в возрасте от семи до 16 лет прошли обследование в Центре спортивной медицины НИКИ с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"У нас ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Продолжительность обследования для одного ребенка составляет около 3 часов", - сказала руководитель Центра спортивной медицины Института детства Дарья Коледова, ее слова приводит пресс-служба.
Строительство школы для 825 учеников в Домодедове - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Более 75% составляет готовность школы для 825 учеников в Домодедове
24 мая, 14:51
По ее словам, с начала года обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства прошли около 4 тысяч подмосковных спортсменов в возрасте от семи до 16 лет.
Детей принимают педиатр, кардиолог, ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог.
При наличии показаний проводятся дополнительные консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и других. После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям.
Специалисты принимают юных спортсменов-представителей сборных команд по 160 видам спорта.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)НИКАДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала