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Около четырех тысяч спортсменов осмотрели врачи НИКИ детства с начала года
Около четырех тысяч спортсменов осмотрели врачи НИКИ детства с начала года - РИА Новости, 27.05.2024
Около четырех тысяч спортсменов осмотрели врачи НИКИ детства с начала года
Около 4 тысяч спортсменов из Подмосковья в возрасте от семи до 16 лет прошли обследование в Центре спортивной медицины НИКИ с начала года, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:33
2024-05-27T11:33
2024-05-27T11:33
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч спортсменов из Подмосковья в возрасте от семи до 16 лет прошли обследование в Центре спортивной медицины НИКИ с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "У нас ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Продолжительность обследования для одного ребенка составляет около 3 часов", - сказала руководитель Центра спортивной медицины Института детства Дарья Коледова, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, с начала года обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства прошли около 4 тысяч подмосковных спортсменов в возрасте от семи до 16 лет. Детей принимают педиатр, кардиолог, ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и других. После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям. Специалисты принимают юных спортсменов-представителей сборных команд по 160 видам спорта.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), ника, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), НИКА, Дети
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч спортсменов из Подмосковья в возрасте от семи до 16 лет прошли обследование в Центре спортивной медицины НИКИ с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"У нас ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Продолжительность обследования для одного ребенка составляет около 3 часов", - сказала руководитель Центра спортивной медицины Института детства Дарья Коледова, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, с начала года обследование в Центре спортивной медицины НИКИ
детства прошли около 4 тысяч подмосковных спортсменов в возрасте от семи до 16 лет.
Детей принимают педиатр, кардиолог, ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог.
При наличии показаний проводятся дополнительные консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и других. После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям.
Специалисты принимают юных спортсменов-представителей сборных команд по 160 видам спорта.