https://ria.ru/20240527/vrachi-1948573216.html

Около четырех тысяч спортсменов осмотрели врачи НИКИ детства с начала года

Около четырех тысяч спортсменов осмотрели врачи НИКИ детства с начала года - РИА Новости, 27.05.2024

Около четырех тысяч спортсменов осмотрели врачи НИКИ детства с начала года

Около 4 тысяч спортсменов из Подмосковья в возрасте от семи до 16 лет прошли обследование в Центре спортивной медицины НИКИ с начала года, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:33

2024-05-27T11:33

2024-05-27T11:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ника

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948572264_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9aa47f400dc437777ae512e517075a74.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч спортсменов из Подмосковья в возрасте от семи до 16 лет прошли обследование в Центре спортивной медицины НИКИ с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "У нас ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Продолжительность обследования для одного ребенка составляет около 3 часов", - сказала руководитель Центра спортивной медицины Института детства Дарья Коледова, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, с начала года обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства прошли около 4 тысяч подмосковных спортсменов в возрасте от семи до 16 лет. Детей принимают педиатр, кардиолог, ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и других. После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям. Специалисты принимают юных спортсменов-представителей сборных команд по 160 видам спорта.

https://ria.ru/20240524/shkola-1948137434.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ника, дети